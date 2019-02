Felipe González tilda a Maduro de “tirano necio” y a Venezuela de “estado fallido”

Las voces más críticas contra el régimen de Nicolas Maduro se dieron cita hoy en una conferencia en el marco del Congreso Mundial de Juristas, que se celebra hasta mañana en Madrid. Felipe González, implicado como pocos ex presidentes en la crisis de Venezuela, admitió que la “única negociación posible” en Venezuela es para discutir cuándo se va Nicolás Maduro. “Juan Guaidó tiene la legitimidad pero no la fuerza”, expresó.

Gónzalez recordó que hace 40 años Venezuela era la democracia más consolidada de América Latina y que Nicaragua acababa de derrotar al dictador Somoza. “Ahora, Ortega se ha convertido en el nuevo Somoza y Venezuela es lo más parecido que hay a un estado fallido”. A este respecto añadió: “Nos duelen mucho las regresiones cuando hemos disfrutado de los avances”.

Calificó la situación actual del país de “esperanza angustiada” porque si bien “este punto crítico no tiene reversibilidad”, el ex presidente teme que se incremente la represión y la violencia. “No he visto nunca antes una destrucción tan rápida de un país desde el punto de vista institucional, económica, social y de inseguridad”, afirmó.

González aprovechó una vez más para arremeter contra Nicolás Maduro: “Venezuela es una dictadura al frente de la cual hay un tirano necio que usa el poder de manera destructiva”. También ha recordado que el chavismo ha ascendido a decenas de generales como instrumento para mantener su respaldo. “Venezuela tiene probablemente más generales que todos los países de América Latina”. El ex presidente se manifestó contrario a una intervención estadounidense en Venezuela: “Estados Unidos ya ha cubierto su cupo de intervenciones militares en el continente”, indicó.

También afirmó que es necesario que se celebren elecciones "cuánto antes" en Venezuela pero es un "error" exigir comicios en 90 días porque en el país falta una maquinaria electoral para ampararlas. En un acto en el Teatro Real de Madrid, el ex mandatario confesó que Kofi Annan le propuso en 2003 ser el enviado especial de la ONU en Venezuela, después del fallido golpe de Estado contra Hugo Chávez, pero declinó el ofrecimiento “porque sabía que Chávez no lo iba a aceptar”.

Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), reclamó más apoyo de la comunidad internacional para el autoproclamado presidente de Venezuela Juan Guaidó: “Cuanto más fuerte hagamos al presidente encargado, mayores serán las oportunidades de devolver los derechos al pueblo venezolano", dijo.

Almagro situó “al régimen de Nicolás Maduro como un ejemplo máximo de burla al Estado de Derecho". Asimismo se cuestionó hasta qué punto en América Latina no se ha prestado poca atención al proceso de deterioro democrático que se ha dado en los últimos años, dijo el dirigente de la OEA.

Por su parte, José Manuel Vivanco, director de Human Rights Watch para las Américas, aseguró que si bien en América Latina se han producido avances significativos en materia de derechos humanos en los últimos 30 años, “enfrentamos amenazas muy graves”, matizó. “Está Venezuela, pero no es el único caso. Tenemos a Cuba, que es una dictadura y que no ha recibido la crítica pública que merece”.

También destacó en el saldo negativo la situación de Nicaragua, donde el Gobierno de Daniel Ortega ha sido cuestionado por gran parte de la sociedad, a lo que el presidente ha respondido con represión: “Esta crisis se ha venido gestando desde hace varios años. Ahora el país está gobernado por una familia que administra Nicaragua como si fuera su finca privada”.

En un plano más general, Vivanco destacó que la amenaza “más grave” es “el surgimiento de líderes autocráticos” que, a diferencia de los dictadores, llegan por la vía de las urnas. “Demonizan a las minorías y debilitan los frenos y contrapesos como la prensa y el sistema judicial”, añadió, Vivanco, quien explicó que Trump es “un buen ejemplo” de como ha utilizado la migración ha polarizar al país y generar sensación de inseguridad.

En el acto también participó la europarlamentaria española Beatriz Becerra, que horas antes había pedido la cancelación del Grupo de Contacto, impulsado por la Unión Europa para dialogar con el régimen venezolano, después de la expulsión de varios europarlamentarios de Venezuela, entre ellos el español Esteban González Pons. “No podemos confiar en el chavismo de ninguna manera, sólo podemos dar lo peor por sentado: harán lo que sea, incluso lo peor, si no somos capaces de impedirlo. Debemos proteger y acompañar a las fuerzas democráticas, en especial el 23 de febrero”.