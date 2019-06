Felipe VI: "Sin España no se entiende la historia de América y sin América no puede comprenderse la historia de España".

El Rey Felipe VI ha defendido este domingo, durante su viaje a Panamá, que "sin España no se entiende la historia de América y sin América no puede comprenderse la historia de España".

"España ha estado siempre con Panamá y nuestros vínculos no han cesado de fortalecerse con el paso del tiempo. Como todos sabemos, y han destacado ilustres hispanistas, sin España no se entiende la historia de América y sin América no puede comprenderse la historia de España", ha dicho durante su discurso.

El Rey se encuentra estos días en Panamá de viaje oficial para asistir a los actos de traspaso de mando presidencial del presidente electo, Laurentino Cortizo Cohen, y a las conmemoraciones del V centenario de la fundación de la Ciudad de Panamá, que fue la primera ciudad española sobre el océano Pacífico. Durante su discurso en el acto conmemorativo del V centenario de la fundación de Panamá, el Rey ha puesto de relieve que también este año se cumplirá el V centenario del inicio de la expedición de la Corona Española (de Magallanes y Elcano) que logró la primera circunnavegación de la Tierra, al tiempo que ha recordado el V centenario, celebrado en 2012, del descubrimiento del Mar del Sur en 1512 por Vasco Núñez de Balboa. Para el monarca, estos acontecimientos "responden al mismo momento histórico" y representan "hitos esenciales" de la historia de España de los que los españoles pueden sentirse "muy orgullosos".