Gaza sin comunicación ni combustible, el Ejército israelí continúa en Shifa y Borrell visita Israel

«Gaza ahora recibe sólo el 10% de los suministros de alimentos que necesita diariamente, y la deshidratación y la desnutrición están aumentando. Casi todos los 2,3 millones de personas del territorio necesitan alimentos», dijo Abir Etefa, portavoz regional de Medio Oriente del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas desde El Cairo.

Los sistemas de comunicaciones en la Franja de Gaza están caídos hoy por segundo día porque sin combustible no hay Internet y tampoco redes telefónicas, lo que ha provocado que las agencias de ayuda detengan las entregas transfronterizas de suministros humanitarios. El centro israelí de investigación y educación de la Galilea, Alma, señala que no entran suficientes camiones de ayuda humanitaria porque los países donantes no están enviando las cantidades necesarias, no porque Israel no permita su entrada.

La entrada de combustible, por el contrario, está muy limitada por Israel que aduce que no puede permitir que Hamás lo utilice para sus propósitos militares. Y, sin embargo, este viernes ha acordado permitir la entrada a Gaza de dos camiones de combustible al día para los servicios de la ONU, tras recomendación de las FDI, el servicio de inteligencia doméstica Shin Bet y la petición de EE UU.

A lo largo de la noche las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) continuaron operando en la Franja de Gaza y aviones de combate atacaron numerosos objetivos de Hamás, según informaron. «Las tropas tomaron un bastión del comandante del área del norte de la Yihad Islámica. El bastión contiene oficinas de terroristas de alto rango de la organización y un sitio estratégico de fabricación de armas. Durante la redada, las tropas localizaron cohetes pesados, vehículos aéreos no tripulados y armas adicionales», comunicó.

También informaron que llevaron a cabo actividades dentro de un colegio en el que se escondían combatientes de Hamás a quienes mataron. En el edificio escolar localizaron una gran cantidad de armas, incluidos rifles Kalashnikov, artefactos explosivos, lanzagranadas, chalecos y lanzadores de misiles antitanque.

Visita de canciller de la UE

ISRAEL UE Borrell pide al ministro de Exteriores israelí que no deje "que la ira le consuma" Jorge Fuentelsaz EFE

El jueves llegó a Israel el ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea (EU), Josep Borrell, quien dijo que todos los rehenes israelíes retenidos por Hamás deben ser liberados y que la Cruz Roja debería poder visitarlos en Gaza. También pidió a Israel que muestre más moderación y acepte la idea de pausas humanitarias más prolongadas en los combates. Borrell visitó con el ministro de Exteriores israelí, Eli Cohen, el kibutz Be’eri, donde Hamás mató a 130 habitantes y cientos permanecen desaparecidos.

Tras su visita a Israel, Borrell continuará hacia la zona del Golfo, donde visitará varios países, entre ellos Qatar, principal mediador en el esfuerzo por alcanzar un acuerdo entre Israel y Hamás que garantice la liberación de, al menos, algunos rehenes.

Mientras, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien no da entrevistas a la prensa israelí desde hace tiempo, dijo en la cadena estadounidense CBS acerca del potencial acuerdo sobre los secuestrados: «Estamos más cerca que antes de comenzar la acción terrestre». Y añadió: «La acción terrestre ha ejercido presión sobre Hamás para lograr un alto el fuego. Tendremos un alto el fuego temporal si podemos recuperar a nuestros rehenes. No creo que sirva para ese propósito dar más detalles sobre eso».

El líder israelí no quiso contestar a la pregunta si aceptaría liberar a los prisioneros de seguridad palestinos a cambio de la libertad de los rehenes israelíes. «Hay ciertas cosas que mantenemos en confidencia hasta que tengamos algo que contar», respondió.

Como las actividades en el hospital Al-Shifa continúan, Netanyahu dijo al respecto «estamos haciendo esto con mucha cautela porque estamos tratando de hacer lo moral, lo correcto, privar a Hamás de tener esta zona segura en un hospital, pero al mismo tiempo neutralizar su uso como centro de mando del terrorismo» y sobre las víctimas civiles en Gaza dijo: «Intentaremos terminar ese trabajo con un mínimo de víctimas civiles, eso es lo que estamos tratando de hacer, un mínimo de víctimas civiles, pero desafortunadamente no lo logramos» y añadió: «A Hamás le importan un nabo» los palestinos.

Netanyahu asegura que Israel tenía informaciones sobre rehenes retenidos en el hospital gazatí de Al Shifa EUROPAPRESS

Mientras, en Cisjordania

Las tropas israelíes se enfrentaron con palestinos armados durante una redada en la ciudad cisjordana de Yenín y en el campo de refugiados adyacente durante la noche, murieron cinco palestinos, según las FDI, mientras que los medios palestinos indicaron que fueron tres. Los israelíes capturaron armas y persiguieron a palestinos armados que intentaban esconderse en el hospital de Ibn Sina. Lograron interceptar uno de los coches y detener a uno de los hombres armados, hallaron en el vehículo tres rifles de asalto.

Familias de secuestrados

Miles de personas caminan hacia Jerusalén en el cuarto día de la marcha por el regreso de los rehenes israelíes en Gaza, antes de una manifestación prevista frente a la Oficina del primer ministro en Jerusalén el sábado por la noche.

El embajador alemán en Israel, Steffen Seibert, se unió a los manifestantes y pidió la liberación incondicional de todos los cautivos. Según él, Berlín está haciendo esfuerzos con ese fin. «Estamos con ustedes en nuestro corazón y en nuestra mente desde el 7 de octubre. Sentimos el dolor con ustedes. Oramos y esperamos todo el día y toda la noche por la liberación de todos», afirmó.