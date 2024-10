Georgia bate el récord de votos anticipados mientras Trump sigue por delante

La apertura de los colegios electorales para el voto anticipado en Georgia, uno de los siete Estados bisagra que decidirán las elecciones del próximo noviembre, ha batido el récord histórico de participación tan solo dos días después de abrir sus puertas. Más de medio millón de georgianos ya han emitido su voto. “Estamos en casi 620.000 papeletas registradas, lo que representa el 8,6% de la participación. Son unos números enormes”, según publicó en sus redes sociales el director de operaciones de la oficina del secretario de Estado de Georgia, Gabriel Sterling.

El récord ya se había batido el día anterior con 415.688 votos emitidos, triplicando así el máximo establecido en las elecciones de 2002, en las que 136.000 lo hicieron en el primer día de votación anticipada. Asimismo, pasar la marca de los “500.000 representa el 10% de la participación en las elecciones de 2020”, indicó Sterling, hecho que demuestra que la carrera hacia la Casa Blanca entre el expresidente Donald Trump y la vicepresidenta, Kamala Harris, será una de las más multitudinarias y ajustadas de la historia de Estados Unidos. ¿El sobrecogedor aumento del número de votantes es más beneficioso para el candidato republicano, o para la demócrata?

Si se coteja los datos de las elecciones de 2020, en las que el presiente estadounidense, Joe Biden, se llevó por los pelos los cruciales 16 votos electorales de Georgia, el aumento puede ser un reflejo de la movilización republicana para que esto no vuelva a suceder. Por ejemplo, la gran afluencia en el condado de Cobb, uno de los suburbios de la capital, Atlanta, donde solo el pasado martes se registraron 29.600 votos, y que hasta los anteriores comicios había sido un bastión republicano, pero donde Biden logró vencer por un margen muy estrecho.

El voto anticipado en Cobb refleja que esta será una carrera reñida. Las últimas encuestas estatales indican que Trump tiene una escueta ventaja de un punto sobre Harris, según datos del rastreador electoral Five Thirty Eight, mientras que Real Clear Politics calcula una diferencia todavía menor con el candidato republicano solo medio punto por encima de su contrincante. La distancia es tan leve que el propio margen de error que se asume en las encuestas podría ser decisivo. Por su parte, Audrey Haynes, profesora asociada de ciencias políticas en la Universidad de Georgia, cree que “las cifras récord sugieren que los republicanos han aceptado la votación anticipada y han movilizado a sus votantes”, según declaró a Newsweek.

De esta manera, si Kamala no repite la victoria demócrata en el condado de Cobb, o no logra vencer en el condado de Fulton, el más poblado del estado y donde ya se han emitido 43.000 votos, se expone a perder Georgia y, con esta, parte de sus posibilidades para convertirse en la primera presidenta estadounidense de la historia, puesto que los siguientes tres condados que determinarán el resultado, los de Cherokee, Forsyth y Hall, también situados alrededor de Atlanta y en los que se ha registrado una mayor participación con un total de 36.960 papeletas solo el primer día, son terreno sólido para los republicanos. En los comicios de 2020, Trump venció en el primero con el 68,8% de los votos, en el segundo con el 65,8% y en el tercero con el 70,9%.

Diversos analistas políticos estadounidenses aseguran que la campaña de Harris se encuentra estancada, por lo que apenas tiene dos semanas para revertir la tendencia. Georgia es un ejemplo, a pesar de que en los condados del estado que le son favorables también se ha registrado una alta participación preelectoral. “La votación anticipada es alentadora, pero los demócratas no deberían descorchar el champán”, según informó Doug Gordon, uno de los estrategas demócratas y codirector ejecutivo de UpShift Strategies. “En esta etapa temprana todavía hay demasiadas incógnitas. La comparación con las cifras de 2020, en el que las elecciones se llevaron a cabo en medio de la pandemia, puede resultar imprudente”, añadió.

Sin duda, en Georgia, uno de los estados con mayor población afroamericana, por eso Kamala cree que la carta racial puede jugar a su favor, la batalla electoral será fiera. La vicepresidenta no lo tendrá fácil ya que la anterior victoria de Biden no le garantiza nada y el gobernador, el republicano Brian Kemp, es un trumpista convencido que ha encabezado la campaña de acceso a la votación anticipada. No obstante, Kemp se muestra cauto al respecto: “con las encuestas tan ajustadas, es comprensible que todos quieran analizar cada día de votación anticipada, pero la verdad es que todavía no sabemos mucho sobre lo que significa. Y probablemente no lo sepamos por un tiempo”, explicó.

Por otro lado, el analista político Steve Schier recuerda que “siempre es difícil entender los totales sobre la votación anticipada”. Es decir, que compararlos con los de 2020 puede ser una estrategia envenenada, sobre todo porque en los anteriores comicios, y debido a la covid-19, se produjo “una enorme cantidad de votos por correo que no se está viendo en 2024. Equiparar la de 2020 con la de 2024 es un poco como comparar manzanas con naranjas”. Otra de las claves será el voto joven; en especial, el que emitirán los que votan por primera vez, los cuales serán uno de los objetivos principales de ambos candidatos en la recta final de la campaña tanto en Georgia como en el resto del país. Según Haynes “Trump está dedicado muchos recursos para llegar a los votantes varones jóvenes con mucho trabajo de campo, seguimientos y llamadas telefónicas”.

Los sondeos electorales que se han realizado en Georgia, así como la alta participación del voto anticipado que terminará el próximo 1 de noviembre, son un reflejo de cómo estos comicios, seguramente, se decidirán por tan solo un puñado de votos. Más aún, el récord establecido en Georgia también podría impulsar a muchos de los indecisos, o a los que no pensaban votar, a dirigirse hacia los colegios. Un análisis realizado en todo el país por TargetSmart, empresa de datos vinculada al Partido Demócrata, indica que los de su partido son los que más se han animado con 3.845.372 de votos realizados, mientras que los republicanos solo han contabilizado 2,550,036. De momento, y a la espera del gran día electoral, la clave estará en saber hacia dónde se han decantado los 634.091 no afiliados que ya han emitido su derecho a voto.