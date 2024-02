"El Gobierno español tiene que repensar la ayuda que da a la UNRWA"

La embajadora israelí en Madrid Rodica Radian-Gordon (Bucarest, 1957) asegura en esta entrevista con LA RAZÓN que la guerra en Gaza bajará de intensidad si Hamás libera a los 136 rehenes. La diplomática mantuvo varios desacuerdos por la postura del Gobierno de Pedro Sánchez, quien cuestionó que Israel cumpla con el derecho internacional debido al alto número de víctimas en Gaza. La embajadora fue llamada a consultas en Israel y dejó el puesto vacío en Madrid durante 40 días hasta que la crisis diplomática logró superarse. Hoy dice que el Gobierno de España "no tiene una actitud hostil hacia Israel", pero le pide al presidente socialista que replantee la ayuda económica que España presta a la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, la UNRWA, por la vinculación de 12 de sus trabajadores con los atentados del 7 de octubre que costaron la vida a más de 1.400 israelíes.

¿Sigue la población israelí traumatizada por el ataque del 7 de octubre?

La gente todavía está viviendo el trauma del 7 de octubre y además tenemos muchísimos soldados fallecidos durante estos casi cuatro meses de lucha. Tenemos más de 550 soldados muertos y alrededor de 5.000 de soldados heridos. La gente vive constantemente esta tensión sabiendo que aún quedan 136 personas en manos de Hamás. En Israel se escuchan muchas historias de los rehenes liberados, sobre todo mujeres, muy duras. Por el otro lado, la gente en Israel ve lo que el ejército está encontrando en Gaza, con una enorme red de túneles y material de guerra.

¿Pensó que la guerra se iba a alargar tanto tiempo?

Estamos viendo algo que nadie se pudo imaginar y es una organización terrorista totalmente entrelazada en una población civil. La red de túneles tan grande en Gaza y el cinismo en utilizar instalaciones civiles como escudos humanos es muy grave. Y estoy pensando en UNRWA, una organización supuestamente neutral que se ha convertido en una herramienta de Hamás, que infiltró trabajadores locales gazatíes dentro. Para erradicar las capacidades militares de de Hamás y su poder en la franja hay que hacer un esfuerzo muy grande. Que se alargue tanto la guerra muestra las dificultades de luchar en una zona urbana donde viven muchos civiles.

Israel ha puesto en duda la cifra de muertos en Gaza. ¿Cree que han muerto menos de lo que dice Hamás?

Las cifras publicadas proceden directamente de las oficinas de Hamás. No sabemos si son correctas. Tampoco nos dicen cuántos son civiles y cuántos son gente de Hamás. Nosotros sabemos que al menos 10.000 de los muertos son gente de Hamás que muchas veces son presentados como víctimas civiles. Por otra parte, muchos han muerto no por el Ejército israelí sino por misiles fallidos de Hamás que han caído en zonas de Gaza o porque Hamás no ha dejado salir a la población civil. Parte de esta lucha es deslegitimar a Israel como Estado. No solo es una lucha contra una entidad terrorista, sino que parte de esta lucha es también una guerra de percepciones en la que desafortunadamente no tenemos los logros que esperábamos.

¿Cree que el Gobierno español debería cortar la financiación a la UNRWA?

Ya hay más de 20 gobiernos que lo han hecho, lo que muestra que se está tomando en serio lo que estamos diciendo. UNRWA es una anormalidad desde el principio porque es la única agencia de la ONU que se ocupa solamente de una población específica, que son originalmente los refugiados árabes de la guerra de 48. Supuestamente UNRWA tuvo que ocuparse para darles educación y salud, pero lo que ha pasado a lo largo de los años es que UNRWA ha perpetuado una situación artificial con los refugiados. En las escuelas de la Franja de Gaza se les está incitando al odio a los jóvenes gazatíes. Hay que revisar todo lo que UNRWA estaba haciendo en la Franja de Gaza y en Cisjordania.

¿Ha tenido el Gobierno de España ha tenido una actitud hostil hacia el Gobierno de Israel?

No creo que España tenga una posición hostil hacia Israel. Lo que espero es que el Gobierno español repiense su ayuda la UNRWA y preste atención a lo que hace esta agencia. La ONU ha empezado una investigación después de que nosotros identificamos a doce personas que habían estado involucradas en los ataques del 7 de octubre. Sabemos que hay muchas más personas identificadas con Hamás que estaban trabajando por UNRWA en Gaza. Hay que hacer una investigación muy clara. Lo que Israel dice es que quizá ha llegado el momento de desmantelar UNRWA y ofrecer ayuda a través de otras agencias que no estén tan penetradas por Hamás.

El principal objetivo de Israel es acabar con Hamás. ¿No cree que la muerte de tantos palestinos de Gaza hará que Hamás u otra organización tengan más apoyo de los palestinos en un futuro?

Las cosas son más complejas. La población en Gaza lleva siendo rehén de Hamás desde 2007. Los gazatíes están muy impactados por todo lo que está pasando y ya hay algunas voces que critican a Hamás desde dentro. Pero lo más importante es cambiar de la educación. Ahora vemos que parte de los libros que estudian los jóvenes allí están llenos de odio hacia Israel. Se necesita un cambio de mentalidad para que haya una reconciliación porque ellos tienen mucho odio hacia Israel. En Israel no se entiende que la población atacada el 7 de octubre fuera precisamente la que trataba de ayudar a los gazatíes, la que construía puentes con los palestinos. Eso ha dejado una profunda huella y ahora no sabemos cómo proceder con los palestinos. La pregunta es si tenemos al otro lado un socio.

¿Cree que la respuesta del gobierno de Israel a los ataques de Hamás del 7 de octubre habría sido la misma si en lugar de Netanyahu hubiera gobernado otro primer ministro?

Sin duda. La gran mayoría de Israel cree que la respuesta del gobierno ha sido la adecuada. La gente sabe que el objetivo de Hamás es erradicarnos, por tanto nos encontramos ante una lucha por la supervivencia y es por eso que la guerra está siendo muy entendida entre los israelíes.

¿Le preocupa que Israel sea visto como un estado genocida por otros países y que pueda ser juzgado en la Corte Penal Internacional?

Es una acusación muy grave que contribuye a ampliar la propaganda antiisraelí en el mundo. Tiene que ver mucho con la deslegitimación de Israel como estado. Es preocupante que Sudáfrica haya dado este paso para llevar a Israel a la Corte Penal Internacional ya que Sudáfrica tiene vínculos con Hamás. La Corte Penal Internacional no piensa que Israel esté cometiendo genocidio porque entre las medidas cautelares no hay pedido un cese del fuego inmediato. Además, Israel ha presentado bastante evidencias de las medidas que ha tomado para intentar proteger a la población local de Gaza y ha dejado entrar ayuda humanitaria dentro de la Franja, una ayuda que muchas veces se la queda Hamás.

¿Cree que los países europeos podría acabar retirando el apoyo a Israel si la guerra se alarga y sube la cifra de muertos?

Hasta ahora vemos un apoyo y solidaridad con Israel. Se comprende la reacción que Israel tuvo que tomar para defenderse. Si las negociaciones avanzan y dan sus frutos y se liberan a los rehenes entiendo que la intensidad de la guerra va a disminuir. Hemos destruido el 75% de la capacidad militar de Hamás. Los próximos días pueden marcar un punto de inflexión.

¿Le interesa a Irán una guerra regional de todos contra Israel?

No hay duda de que Irán está detrás de las provocaciones que pretenden que haya una guerra regional al apoyar a sus "proxies" (aliados) en Irak y Siria, a Hezbolá en Líbano y a los hutíes en Yemen. El despliegue de Estados Unidos con una fuerza naval en la zona y una coalición internacional en el Mar Rojo es un mensaje importante. Nadie quiere una guerra regional. La guerra en Gaza es una lucha para intentar cambiar la geopolítica de la zona. Sin duda, estamos viendo momentos muy peligrosos.

¿Quién mandará en Gaza después de la guerra?

Eso es algo que se tendrá que negociar. Pensar en eso es prematuro. Israel tiene toda la concentración puesta en esta guerra contra Hamás, que es una verdadera tragedia para ellos pero también para Israel porque está siendo un conflicto muy sangriento.

¿Los ataques de Hamás acabaron con los Acuerdos de Abraham para desarrollar y pacificar la región?

En los últimos años Israel ha dado pasos importantes con los Acuerdos de Abraham con países árabes para tener una región más próspera. Las relaciones con los Emiratos son un ejemplo muy vivo de lo que puede ser el Oriente Medio en términos de desarrollo y esperanza. Este ataque de Hamás ha sido también un intento de destruir todo lo que estamos construyendo, para que no haya esperanza en la región y la gente esté desesperada.