El gobierno de Sierra Leona asegura haber detenido un posible golpe de Estado

Las actuales tensiones en lo que respecta al golpe de Estado en Níger abarcan a toda la región de África Occidental. Los medios locales de Sierra Leona, citando a la policía local, informaron el lunes por la noche de que un grupo de militares de las Fuerzas Armadas del país fueron arrestados en Sierra Leona bajo sospecha de planear un "golpe contra la democracia" del país.

Las mismas fuentes policiales afirmaron que los sospechosos supuestamente pretendían utilizar las protestas pacíficas en el país como tapadera para "ataques a las instituciones estatales" del país. La región se enfrenta así a una ola de histerismo con tintes oportunistas, si se tiene en cuenta que otros gobiernos de la zona, como puede ocurrir en Sierra Leona pero también en Nigeria, apenas cuentan con el respaldo popular. Cabe a recordar que al presidente nigeriano, Bola Tinubu, apenas le votaron 8 millones de personas de entre 220 millones de nigerianos en las elecciones de febrero de 2023, mientras Julius Bio se alzó el pasado mes de junio en Sierra Leona con una victoria electoral sostenida por el 56% de los votos, y enfrentando críticas de sus oponentes que le acusaban de amañar los resultados.

Que este intento de golpe de Estado en Sierra Leona sea cierto, y no una oportunidad utilizada por Bio para acomodarse en el poder, es una opción plausible, aunque ciertos medios europeos no han tardado en señalar que Sierra Leona es un país alineado a Francia (dando a entender otra vez que el intento de golpe habría sido contra Francia y no contra el gobierno de Sierra Leona, como efectivamente habría sido). A sabiendas de que Sierra Leona apenas exporta materiales por valor de 3 millones de dólares anuales a Francia, que no hay tropas galas en Sierra Leona y que se trataba de una colonia inglesa, no francesa, igual que no funciona con el franco CFA como moneda, procurar encajar Francia en un texto que hable de Sierra Leona cabalga entre el histerismo y la imaginación desbocada.

Las próximas semanas se hablará de Francia y de Rusia en África, de los intereses externos que se mantienen sobre el continente africano, y se mantendrá el discurso eurocéntrico donde se da a entender que los africanos son sujetos incapaces de tomar decisiones por sí mismos, si no se lo ordena su amo blanco. Un error común. Los ecos de Ucrania resonarán entre los arbustos retorcidos del Sahel. El público europeo deberá hacer un esfuerzo para saber distinguir entre los intereses africanos y los intereses rusos, estadounidenses, chinos o europeos, y aprender a conjugarlos para profundizar en la realidad sin dejarse arrastrar por los titulares pretenciosos. Entender que Rusia y Europa participan como agentes secundarios en el tablero africano, donde los verdaderos protagonistas son los propios africanos, será fundamental para analizar adecuadamente los futuros acontecimientos en un continente que nos afecta a través de múltiples facetas.