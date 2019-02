Greta Thunberg, la adolescente que quiere acabar con el cambio climático

El pasado diciembre en la cumbre climática de Katowice, prounció un discurso cuyo vídeo se hizo viral ya que hablaba de los políticos diciendo que “ ustedes no son lo suficientemente maduros como para contar las cosas como son . Incluso esa carga la dejan para sus hijos” añadía ademas, “dicen que aman a sus hijos por encima de todo, pero les están robando su futuro ante sus propios ojos”.

Desde su atril, y bajo la mirada de Jean- Claude Juncker ha dicho que “la mayoría de políticos no quiere hablar con nosotros. Está bien, nosotros tampoco queremos hablar con ellos. Queremos que hablen con los científicos, que les escuchen, porque nosotros repetimos lo que llevan diciendo décadas”.

Sus forma recriminar a los políticos que no emplean todos los esfuerzos que deberían en la lucha contra el cambio climático la ha convertido una de las cabezas visibles del movimiento por una vida sostenible. Ha cautivado a miles de estudiantes, provocando manifestaciones a lo largo de todo el mundo.

Theresa May dijo que las protestas escolares en Gran Bretaña eran una distracción que “desperdicia tiempo de estudio”, Greta respondió en Twitter: “Y aun así son los líderes políticos quienes han gastado treinta años de inacción. Y eso es un poco peor”.

Greta escuchó hablar por primera vez del cambio climático en la escuela y comenzó a interesarse por ese tema. Sus padres, en un libro dedicado al cambio que sufrió su hija, confesaron que “como muchos niños, veía documentales sobre el deshielo del Ártico y el futuro de los osos polares y sobre los mamíferos marinos repletos de plástico. No obstante a diferencia de otros niños, no pudo olvidar el tema”. Ella misma en una entrevista comentó que “me afecto sobremanera. Comencé a pensar en eso todo el tiempo y me puse muy triste. Esas imágenes se quedaron grabadas en mi mente”.