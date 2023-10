Guerra entre Israel y Hamás, en directo: última hora sobre los rehenes y la incursión con tanques dentro de la Franja

En una rueda de prensa a la que asistió la embajadora de Israel en España, Rodica Radian-Gordon, los parientes de los secuestrados narraron la crudeza de lo vivido en el ataque de Hamás contra Israel en el que asesinaron a 1.400 personas y secuestraron a, al menos, 224 ciudadanos, que estarían retenidos en Gaza.

“Nuestra llamada es para que la sociedad española se una a nosotros en estos esfuerzos para que más de 220 ciudadanos inocentes regresen a su casa”, señaló la embajadora, antes de que Maayan Sigal-Koren narrara cómo los terroristas atacaron el kibutz Nir Yitzhak. Explicó que su familia también tiene nacionalidad argentina, y cómo siempre creyó que para los judíos el mejor lugar para estar seguros era Israel. “Ya no es seguro”, consideró.

“Mi madre es abuela, yo tengo dos hijos, y me preguntan dónde está, y por qué no se puede entrar en Gaza a traerla. Vine para pedir que España y todo el mundo no callen y exijan la liberación de mi familia”, explicó.

“Hamás no le da medicación. No sé en qué condiciones está la pareja de mi madre. Dimos todo el listado de medicamentos que necesitan, la pasamos a la Cruz Roja, pero Hamás no les deja entrar ni ver a las familias”, aseveró. “Si no los liberan que dejen que les vea la Cruz Roja. Yo sólo quiero abrazar a mi madre y mi familia. No me importa si va a ser una solución diplomática u otra”, remarcó.