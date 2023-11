Guerra entre Israel y Hamás, en directo: última hora sobre los combates en Gaza, los rehenes y número de muertos

Las autoridades indias han prohibido cualquier protesta de solidaridad en Cachemira, de mayoría musulmana, y han pedido a los predicadores musulmanes que no mencionen el conflicto en sus sermones, dijeron residentes y líderes religiosos a The Associated Press. Las restricciones son parte de los esfuerzos de la India para frenar cualquier forma de protesta que pueda convertirse en demandas para poner fin al gobierno de Nueva Delhi en la región en disputa, asegura el periódico Haaretz.