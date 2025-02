Hamás comienza a enviar cadáveres de rehenes a Israel

Uno de los momentos más esperados, pero sobre todo el más temido, está a punto de llegar en Israel. La Oficina del primer ministro, Benajamin Netanyahu, ha confirmado este martes que el próximo jueves entregará los cuatro primeros cadáveres de rehenes secuestrados del 7 de octubre de 2023.

Poco después, el sábado, entregará los seis rehenes vivos restantes que debían ser liberados en la primera fase del acuerdo con Hamás quedarán libres el sábado. Según el comunicado, la liberación de los seis rehenes es el resultado de las conversaciones en curso en El Cairo entre las delegaciones del grupo terrorista y del Estado de Israel.

“Si el acuerdo de El Cairo se lleva a cabo, será un logro importante para Israel”, ha afirmado un funcionario israelí al periódico The Times of Israel.

La Oficina del Primer Ministro también ha señalado en su comunicado que cuatro rehenes asesinados serán liberados el jueves, pero no ha revelado por el momento sus nombres. Las familias de los rehenes vivos han sido informadas, según ha podido saber The Times of Israel.

La Dirección de Rehenes de la Oficina del Primer Ministro ha pedido a la opinión pública y a los medios de comunicación israelíes que no difundan rumores relacionados con los nombres de los rehenes asesinados que serán devueltos a Israel el jueves, para evitar de esta manera un sufrimiento innecesario.

Asegura que la solicitud se hizo “con el fin de proteger la privacidad de las familias en su momento difícil”.

Hamás ha anunciado algunos de los nombres de los cadáveres que, según dice, serán revelados el jueves, pero se espera que las autoridades israelíes esperen hasta que sus propios equipos forenses puedan confirmar las identidades de los restos. Los medios israelíes también se están absteniendo en gran medida de publicar los nombres revelados por Hamás.