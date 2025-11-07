Hamás planea entregar el cadáver de otro rehén israelí a la Cruz Roja este viernes

El grupo islamista Hamás afirmó que las milicias gazatíes entregarán este viernes a las 21.00 hora local (19.00 GMT) el cadáver de otro rehén en la Franja a la Cruz Roja. "Las Brigadas Al Quds y las Brigadas Al Qasam entregarán el cuerpo de un prisionero israelí encontrado hoy en Jan Yunis (sur de Gaza) a las 9 p.m. hora de Gaza", recoge un comunicado de la organización islamista.

Como recoge EFE, a diferencia de en otros comunicados, Hamás detalló que en la entrega participarán las Brigadas Al Quds, el brazo armado de la Yihad Islámica Palestina, que también ha tenido durante estos dos años a varios rehenes (tanto vivos como muertos) en su poder.

El comunicado no especifica la identidad del cadáver que devolverán este viernes, la cual se conocerá una vez lo identifique el Instituto de Medicina Forense Abu Kabir (en el sur de Tel Aviv) al que será llevado una vez salga de Gaza. Las milicias devolverán el cuerpo a la Cruz Roja, que a su vez lo entregará al Ejército israelí para sacarlo de la Franja y llevarlo al instituto forense.

En ocasiones, los cuerpos entregados por las milicias gazatíes no se correspondían con ningún cautivo en el enclave. En el enclave quedan aún seis cuerpos de rehenes (cinco de confirmarse que el entregado se corresponde con un cautivo), entre ellos el de Hadar Goldin, que lleva retenido por las milicias en la Franja desde 2014. Los demás fueron secuestrados durante el ataque de las milicias en territorio israelí del 7 de octubre de 2023