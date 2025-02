No, el inglés no es el idioma oficial de Estados Unidos y este es el motivo

Una vez más, Donald Trump ha mostrado que no tiene ningún tipo de problema en modificar algunos de los principios básicos Estados Unidos. Este viernes una fuente cercana a la nueva administración ha confirmado que el presidente tiene previsto firmar una orden ejecutiva con fin de establecer el inglés como idioma oficial del país. Una orden que de llevarse a cabo marcaría un hito en los 250 años de historia del país norteamericano, ya que sería la primera vez que este contaría con una lengua nacional.

Medios estadounidenses como ABC News han analizado las consecuencias de una decisión de tal magnitud, señalando que la orden ejecutiva anularía un mandato de la era Clinton que garantizaba la asistencia lingüística en agencias y organismos gubernamentales para aquellas personas que no hablan inglés. Con la nueva orden en vigor, cada agencia tendrá la potestad de decidir cómo y cuándo ofrecer este tipo de apoyo, lo que podría afectar a millones de ciudadanos con dominio limitado del idioma.

Desde la Casa Blanca, han defendido el cambio argumentando que el inglés es la lengua más utilizada en el país y que su establecimiento como idioma oficial contribuiría a promover "la unidad, mejorar la eficiencia en las operaciones gubernamentales y facilitar la participación cívica". Sin embargo, esta medida también ha desatado un intenso debate sobre los derechos lingüísticos y el impacto que podría tener en comunidades de habla hispana y otras minorías.

¿Por qué Estados Unidos no contaba con un idioma oficial?

Históricamente, Estados Unidos ha sido una nación de inmigrantes provenientes de todas partes del mundo, lo que ha generado una gran diversidad lingüística. No obstante, el inglés se ha consolidado como el idioma común entre la población. Se estima que alrededor de 254 millones de personas en el país son angloparlantes, mientras que el español es la segunda lengua más hablada, con aproximadamente 57 millones de hablantes nativos.

A pesar de su predominio, ni la Constitución ni las leyes federales han reconocido al inglés como idioma oficial, lo que ha dado lugar a un prolongado debate a lo largo de las décadas. La ausencia de una lengua oficial ha permitido que cada estado regule el uso del idioma de forma independiente. De hecho, cerca de 30 estados han declarado el inglés como lengua oficial, mientras que otros, como Hawái, han cooficializado su idioma nativo junto al inglés.

La decisión de los Padres Fundadores de no establecer un idioma oficial se basó, en gran medida, en su férrea defensa de los derechos y libertades individuales. Consideraban que el gobierno no debía imponer una lengua a sus ciudadanos. Además, según el Dr. Wayne Wright, profesor de lingüística en la Universidad de Purdue, en la época de la independencia el inglés ya era el idioma dominante, por lo que no se percibía una amenaza para su continuidad. También existía la preocupación de no excluir a quienes habían contribuido a la lucha por la independencia y cuya lengua materna no era el inglés.

Ahora, con la nueva orden ejecutiva de Trump, Estados Unidos podría dar un giro histórico en su política lingüística, reabriendo un debate que durante décadas ha enfrentado posturas sobre la identidad nacional y los derechos de los hablantes de otros idiomas.