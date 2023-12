El nuevo idioma que ha nacido en Estados Unidos

Aunque Estados Unidos no tiene un idioma oficial a nivel federal, el inglés ha prevalecido como la lengua principal para asuntos gubernamentales, educativos y comerciales. Sin embargo, en el sur de Florida, un fenómeno lingüístico único está emergiendo, combinando una adaptación de estructuras y usos del español al inglés. Este fenómeno, documentado por la Universidad Internacional de Florida (UIF), se originó a raíz de la diáspora cubana después de la Revolución Cubana en 1959.

La investigación liderada por el profesor asociado de Lingüística Phillip M. Carter y la lingüista Kristen D’Allessandro Meri, publicada en la Revista English World-Wide, destaca la convergencia cultural y lingüística en la región, especialmente desde la llegada de la comunidad cubana al sur de Florida. Este nuevo dialecto refleja la mezcla de español e inglés, no solo mediante el "espanglish" tradicional, sino también a través de traducciones literales del español que alteran la estructura del inglés.

El dialecto en evolución adapta estructuras y usos del castellano al inglés sin recurrir a castellanismos directos, utilizando expresiones "calcadas" o traducciones literales palabra por palabra. Por ejemplo, la expresión "baja del carro" en español se convierte en "get down from the car" en este nuevo dialecto. Otro ejemplo es el uso de "married with" en lugar de la forma tradicional en inglés, "married to", una traducción literal de "casado con" en español.

La investigación destaca que este fenómeno no se limita a la generación inmigrante, sino que se extiende a los nacidos en Miami, que también han adoptado estas expresiones. Phillip M. Carter destaca que este nuevo dialecto es un recordatorio de que el idioma evoluciona constantemente y cada expresión tiene su propia historia, aunque rara vez nos cuestionamos su origen.

Los investigadores realizaron un análisis durante 10 años, observando los cambios en el habla entre migrantes de diferentes generaciones. Identificaron expresiones específicas que luego sometieron a un experimento, donde participantes del sur de Florida mostraron una mayor afinidad por estas expresiones en comparación con personas de otras partes de Estados Unidos.