La inteligencia danesa teme una "gran guerra" de Rusia contra Europa con la indiferencia de Estados Unidos

Mientras Rusia tenga ocupadas todos sus recursos, soldados y energías en la invasión de Ucrania no tendrá capacidad para mirar a otros frentes. Pero cuando se alcance una paz más o menos favorable en el territorio ocupado, y después de un periodo de recuperación, nada hace confiar en que Moscú no intente la misma aventura en otros puntos del planeta.

Ese es el gran temor de los analistas militares y políticos, que insisten en la importancia de que el Kremlin no saque la moraleja, en un hipotético proceso de paz en Ucrania, de que tiene patente de corso a partir de ahora. Los miedos se centran en ex repúblicas soviéticas como Moldavia, Georgia o los tres estados bálticos, pero hasta ahora no había extendido más allá la sobra del miedo.

Ahora, un informe confidencial sostiene que no hay que descartar otros escenarios más preocupantes.

Los servicios de Inteligencia de Dinamarca ven factible que Rusia, una vez haya culminado su ofensiva sobre Ucrania,y que Estados Unidos evite respaldar en este conflicto a sus socios de la OTAN, según informa DPA/Europa Press.

Así lo expone el Servicio de Inteligencia de Defensa danés, en un informe en el que ha citado como hipótesis la apertura de un nuevo frente para Rusia en un plazo máximo de cinco años. Los expertos, sin embargo, no ven probable que Moscú desate un nuevo conflicto mientras sus tropas siguen combatiendo en Ucrania.

Esa hipotética segunda guerra llegaría en caso de que la ofensiva sobre territorio ucraniano terminase o quedase de alguna forma congelada, ya que Rusia dispondría entonces de recursos con los que poder lanzar un ataque contra otro país cercano en un periodo de seis meses.

La Inteligencia danesa no ha detectado amenazas concretas de ataque, pero sí ve factible que el Kremlin se lo plantee si percibe que en el bloque occidental hay lagunas, por ejemplo si Estados Unidos retira su apoyo a sus socios, según el informe difundido este martes, según la información de la agencia DPA.

El temor a un ataque ruso es recurrente en los países vecinos del norte y el este de Europa y varios gobiernos han reconocido públicamente que es una opción factible. También Alemania, por boca de su ministro de Defensa, Boris Pistorius, señaló el año pasado que Rusia podría dar algún tipo de paso contra la OTAN en los próximos años. A este frágil equilibrio, además, se ha sumado la vuelta del magnate Donald Trump a la Casa Blanca

El nuevo presidente de Estados Unidos, que se ha ofrecido a mediar entre Moscú y Kiev, ha reclamado a sus socios en la Alianza Atlántica que sigan aumentando el gasto en Defensa para elevarlo hasta el 5 por ciento del PIB.