Israel entró anoche de nuevo en Gaza con tanques y helicópteros en una incursión

Las fuerzas de Israel volvieron a hacer en las últimas horas una incursión terrestre a pequeña escala en la Franja de Gaza, controlada por Hamás. Según el ejército, los objetivos eran miembros de Hamás, plataformas de lanzamiento de misiles antitanque y el cuartel general del grupo islamista. Ningún soldado resultó herido.

Las Fuerzas de Defensa de Israel informaron en un comunicado de que los efectivos terrestres estuvieron apoyados por aviones de combate y drones en la zona de Shuyaiya. Afirmaron que han golpeado "docenas" de objetivos de Hamás y que no hubo heridos en las filas israelíes. Se trata de una operación más de cara a la entrada masiva de infantería y tanques en la Franja para tratar de aniquilar todos los activos del grupo terrorista que mató a 1.400 israelíes el pasado 7 de octubre en el peor ataque contra el pueblo judío en décadas.

La incursión nocturna se produce un día después de que el Ejército israel hiciera una primera entrada a gran escala en Gaza, aunque ya había hecho otras de menor impacto en los últimos días.

El portavoz avisó de que este tipo de operaciones son a modo de ensayo de una gran incursión terrestre en el futuro y de que va a haber más. Evitó usar la palabra incursión para referirse a este tipo de actuaciones y prefirió referirse a ellas como "redadas".

Israel prepara una gran incursión terrestre en Gaza en represalia por el ataque del pasado 7 de octubre y, entretanto, bombardea la Franja a diario, lo que ha dejado más de 7.000 palestinos muertos desde el inicio de la guerra.

Mientras tanto, continúan los disparos de cohetes de Hamás contra Israel, incluidos misiles de largo alcance. Las tensiones en la frontera norte de Israel aumentan a fuego lento, con el lanzamiento de cohetes y aviones no tripulados de Hizbulá. A pesar de su preparación para el combate, los informes sugieren que una ofensiva terrestre de las FDI en Gaza podría retrasarse, ya que Estados Unidos transfiere suministros defensivos para Israel y moviliza sus propias fuerzas al área para disuadir a Hezbollah e Irán.

Ataques de aviones F-16 de EEUU en Siria

Mientras tanto, aumenta el temor a una extensión del conflicto. El ejército estadounidense ha llevado a cabo ataques contra dos instalaciones en el este de Siria utilizadas por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y los grupos que este respalda, dijo el Pentágono, en respuesta a una serie de ataques contra las fuerzas estadounidenses tanto en Irak como en Siria.

Un total de 21 fuerzas estadounidenses han sufrido heridas leves, la gran mayoría de ellas lesiones cerebrales traumáticas. Los ataques tuvieron como objetivo instalaciones de almacenamiento de armas y municiones utilizando aviones F-16, dijo un funcionario, y no fueron coordinados con Israel. La misma fuente explicó que había milicias alineadas con Irán y personal de la Guardia Revolucionaria en la base y ningún civil, pero Estados Unidos aún no tiene ninguna información sobre las víctimas o una evaluación de los daños. El funcionario no dijo cuántas municiones lanzaron los cazas F-16.

Según el Pentágono, ha habido al menos 19 ataques contra bases y personal estadounidenses en Irak y Siria desde el 17 de octubre, incluidos tres nuevos el jueves. En una declaración, el secretario de Defensa, Lloyd Austin, dijo que los “ataques de autodefensa de precisión son una respuesta a una serie de ataques en curso y en su mayoría infructuosos contra personal estadounidense en Irak y Siria por parte de grupos de milicias respaldados por Irán que comenzaron el 17 de octubre”.

El Pentágono envía 900 soldados

En las últimas horas, el Pentágono ha anunciado que ha movilizado a 900 efectivos en la región para evitar una extensión del conflicto entre Israel y el grupo islamista palestino Hamás. El portavoz y general de brigada Pat Ryder, precisó en una conferencia de prensa que ningún integrante de ese contingente tiene como destino Israel. "Puedo confirmar que no van a Israel. Su objetivo es apoyar los esfuerzos de disuasión regional y reforzar aún más las capacidades de protección de las fuerzas estadounidenses", añadió el general de brigada. Esa cifra variará en función de las necesidades de la situación.