Guerra entre Israel y Hamás, en directo: última hora de los ataques en Gaza, los muertos y los rehenes

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos han llevado a cabo ataques contra dos instalaciones en el este de Siria, donde supuestamente se encontraban milicias proiraníes, en respuesta a las recientes agresiones contra sus bases militares en la región. El secretario del Departamento de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, ha señalado en un comunicado que se ha tratado de "ataques de autodefensa de precisión" contra localizaciones de la Guardia Revolucionaria de Irán y "grupos afiliados".

"Estos ataques en legítima defensa, de alcance limitado, tenían como único objetivo proteger y defender al personal estadounidense en Irak y Siria. Son independientes y distintos del conflicto en curso entre Israel y Hamás (Movimiento de Resistencia Islámica), y no constituyen un cambio en nuestro enfoque del conflicto", ha explicado. En este sentido, el jefe del Pentágono ha instado "a todas las entidades estatales y no estatales a que no emprendan acciones que puedan desembocar en un conflicto regional más amplio", aseverando que Washington "no busca conflictos y no tiene intención ni deseo de involucrarse en nuevas hostilidades".