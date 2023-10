Israel ordena el “asedio total” contra la franja de Gaza

“He ordenado el asedio total de la Franja de Gaza”. Así de contundente se mostró ayer el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, después de una reunión con los altos mandos del Tsahal, el Ejército israelí, según informó Times of Israel. “No habrá electricidad, ni alimentos, ni combustible, todo estará cerrado. Estamos luchando contra animales humanos y actuaremos en consecuencia”, añadió, mientras en la frontera con el territorio palestino controlado por Hamás, las fuerzas israelíes siguen reuniendo tropas y blindados para una eventual incursión.

De momento, gran parte de la contraofensiva israelí, a la que han apodado Espada de Hierro, se está produciendo por el aire con ataques de castigo como represalia por la sorpresiva Operación Inundación de Al-Aqsa, lanzada por el grupo palestino Hamás contra Israel la madrugada del sábado, tras disparando una andanada de 4.400 cohetes e internando varios de sus comandos, hasta mil milicianos, según fuentes de la milicia religiosa, que atacaron hasta 20 localidades israelíes. Solo ayer el Tsahal confirmó haber atacado “más de 500 objetivo de Hamás y la Jihad Islámica durante diversas incursiones nocturnas”. En tres días de guerra 800 israelíes han muerto, incluidos 78 niños y 41 mujeres, y más de 2.300 han resultado heridos, mientras que 500 palestinos han fallecido y otros 5.000 han resultado heridos.

Mientras los bombardeos a ambos lados de la Franja continúan, el Gobierno del Primer Ministro, Benjamin Netanyahu, podría estar ultimando los preparativos para asaltar Gaza, dado el gran despliegue de tanques y drones para vigilar las brechas en la valla fronteriza por donde se colaron los comandos palestinos, así como la movilización de más de 300.000 reservistas listos para entrar en acción, a la espera de que los bombardeos del reduzcan las defensas y operativos de Hamás, en gran parte situados entre la población civil, como por ejemplo en la ciudad de Beit Hanoun, donde la inteligencia de Tel-Aviv aseguró que están utilizando “como base de operaciones”.

Asimismo, el Gobierno israelí instó ayer a todos los palestinos residentes en Rimal, un distrito residencial y comercial en el centro de Gaza, que evacuaran la zona ante los inminentes ataques aéreos. Y en la ciudad de Rafah, en el sur, un ataque aéreo mató a “19 personas, entre ellas mujeres y niños”, según informó Talat Barhoum, médico del hospital local Al-Najjar. Las Naciones Unidas aseguran que, de momento, alrededor de 124.000 personas han dejado sus casas para refugiarse de las bombas. Muchos de ellos lo han hecho en las escuelas construidas y financiadas por la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA), según ha confirmado la misma. Además, esta anunció que una de ellas, con más de 225 personas en su interior, “sufrió un impacto directo”.

“Los bombardeos se están desplazando de distrito en distrito para destruir casas y edificios utilizados por Hamás. Israel planea atacar miles de objetivos. Ahora, cientos de miembros de Hamás están enterrados bajo los escombros”, según explicó el contralmirante israelí, Daniel Hagari. Por su parte, Netanyahu prometió destruir “las capacidades militares y de gobierno” del grupo palestino con lazos con Irán. Y aseguró que el ataque contra civiles vivido el sábado “alterará el panorama de Medio Oriente” para siempre, según dijo durante una reunión con los alcaldes de las localidades del Sur del país donde se produjeron las masacres de civiles indefensos.

En este sentido, Hagari informó que después de dos días de batallas callejeras el Ejército israelí ya tiene el “control” de las poblaciones que hacen frontera con la Franja de Gaza. Sin embargo, admitió ayer que se produjeron diversos “incidentes aislados”, pero hizo hincapié en que, “en este momento, no hay enfrentamientos en las comunidades”. Por otro lado, el contralmirante explicó que” 15 de las 24 poblaciones fronterizas han sido evacuadas”, a la espera de que el resto lo sean mañana y en los próximos días. Algo que, por otro lado, sugiere una inminente operación terrestre por parte de Israel.

El grupo islamista Hamás amenazó hoy con ejecutar "públicamente" a los rehenes israelíes civiles si Israel continúa los bombardeos indiscriminados sobre la Franja de Gaza sin previo aviso a los residentes. "Cualquier ataque contra casas inocentes en Gaza sin previo aviso y alerta se enfrentará a la ejecución pública de un rehén", afirmó en un comunicado Abu Obeida, portavoz de las brigadas de Al Qasam, brazo armado de Hamás."La ejecución será de rehenes civiles, no militares, y se transmitirá en línea", agregó

Por su parte, el portavoz de Hamas, Abdel-Latif al-Qanoua, aseguró a la agencia The Associated Press que sus comandos “continúan luchando fuera de Gaza” y han “capturado” a más ciudadanos israelíes, los cuales se sumarían a los entre 100 y 120 que los comandos secuestraron el sábado. Por ello, arguyó que su objetivo es “liberar a todos los prisioneros palestinos retenidos por Israel” con una táctica que el grupo ya ha utilizado en el pasado: canjear una vida israelí por varias palestinas. Mientras, y durante todo el día de ayer, Hamás siguió lanzando ráfagas de cohetes contra objetivos civiles. Las sirenas de ataque aéreo sonaron en Jerusalén y Tel Aviv, donde un cohete cayó muy cerca del aeropuerto internacional Ben Gurión, según pudo comprobar LA RAZÓN, que estaba presente en ese momento. Sin embargo, este no causó víctimas o daños destacables, según el Gobierno israelí.