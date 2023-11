El ex jefe del Ejército de Israel explica cómo convertir la red de túneles de Gaza en una "trampa mortal" para Hamás

El ex jefe adjunto del Estado Mayor de la Fuerza de Defensa de Israel (FDI), Yair Golan, ha asegurado que “bajo ninguna circunstancia” los soldados hebreos deben entrar en los túneles que el grupo terrorista Hamás ha construido bajo Ciudad de Gaza. Se estima que dicha red se extiende a lo largo de 400 kilómetros en el subsuelo, por donde Hamás puede mover armas, suministros y combatientes fuera de la vista de los drones israelíes. En una entrevista con la Radio del Ejército, el general de reserva asegura que "no es necesario entrar en los túneles", donde actualmente se esconden muchos miembros de Hamás para protegerse de la ofensiva terrestre de las FDI, situada muy cerca de Ciudad de Gaza.

"Lo sabio es encontrar las entradas y sellarlas, o lanzar humo que haga que el enemigo salga o se le haga daño", asegura Golan, ex comandante del Frente Norte y del Frente Interior, de 61 años, y uno de los héroes de la trágica jornada del 7 de octubre por su audacia a la hora de rescatar a muchos jóvenes que huían a pie del festival de música en el desierto atacado por Hamás, en el que murieron más de 250 personas. “Bajo ninguna circunstancia se debe luchar en el subsuelo, donde no hay posibilidad de que no salgas herido".

Preguntado por la posibilidad de que los terroristas de Hamás puedan permanecer meses dentro de la amplia red subterránea, Golan asegura que las fuerzas armadas israelíes "tienen hoy la capacidad para ocuparse eficazmente de los túneles. Tiene todos los conocimientos y los medios. Si Hamás se queda en los túneles, se convertirán en una trampa mortal”.

La clave de esta operación, añadió Golan, es hallar el acceso: "Desde el momento en que se encuentran las entradas, la ventaja total está en manos de las fuerzas atacantes”. En Israel se teme que las entradas a la red subterránea pueda estar ubicada en el Hospital Shifa.

El Ejército israelí conoce la amenaza al menos desde 2001, cuando Hamás utilizó un túnel para detonar explosivos bajo un puesto fronterizo israelí. Desde 2004, el destacamento Samur, o "Comadrejas", del ejército israelí se ha centrado en localizar y destruir túneles, a veces con robots teledirigidos. Los que se adentran en ellos llevan oxígeno, máscaras y otros equipos.

Ariel Bernstein, ex soldado israelí que luchó en la guerra de 2014 contra Hamás, describió el combate urbano en el norte de Gaza como una mezcla de "emboscadas, trampas, escondites, francotiradores". Recordó que los túneles tenían un efecto desorientador y surrealista, creando puntos ciegos cuando los combatientes de Hamás aparecían de la nada para atacar. "Era como luchar contra fantasmas", dijo. "No los ves".