Jeff Bezos vetó el apoyo del Washington Post a Kamala Harris

El Washington Post anunció el viernes que no respaldaría a ningún candidato en las elecciones presidenciales de este año –ni volvería a hacerlo en futuros procesos electorales–, rompiendo décadas de tradición y desatando un alud de críticas. La dirección del Post, sin embargo, permitió la publicación de un artículo firmado por dos reporteros del periódico que revelaba que el equipo editorial había redactado un texto en apoyo de la candidata demócrata Kamala Harris.

«La decisión de no publicar fue tomada por el propietario del Post, el fundador de Amazon, Jeff Bezos», recogía el texto, que citaba a dos fuentes internas con conocimiento de las deliberaciones. Los columnistas de opinión del periódico publicaron otro editorial en la noche del viernes en el que afirmaban que «la decisión del Washington Post de no hacer un respaldo en la campaña presidencial es un terrible error» porque, argumentaban, «representa un abandono de las convicciones editoriales fundamentales del periódico que amamos y por el cual hemos trabajado un total de 218 años».

«Este es un momento en el que la institución debe dejar en claro su compromiso con los valores democráticos, el Estado de derecho y las alianzas internacionales, y la amenaza que Donald Trump representa para ellos, los puntos precisos que el Post destacó al respaldar a los oponentes de Trump en 2016 y 2020».

El Washington Post respaldó a Hillary Clinton y Joe Biden, rivales de Donald Trump en las elecciones de 2016 y 2020, respectivamente, en editoriales que condenaban en términos contundentes al aspirante republicano. Trump no escatimó en críticas contra Bezos, que adquirió el periódico en 2013 y sigue siendo hoy el mayor accionista. De hecho, en una demanda de 2019, Amazon alegó que había perdido un contrato con el Pentágono por valor de 10.000 millones de dólares en favor de Microsoft porque Trump había utilizado «presión indebida... para dañar a su enemigo político percibido», en alusión al propio Bezos.

Desde 1976, el Washington Post había tomado partido en todas las elecciones, excepto en la carrera de 1988. Siempre del lado de los demócratas. El editor y director ejecutivo del Post, Will Lewis, fue el encargado de explicar el cambio de postura. «El Washington Post no respaldará a un candidato presidencial en esta elección. Ni en ninguna futura elección presidencial. Estamos regresando a nuestras raíces de no respaldar candidatos presidenciales», arguyó Lewis, que añadía en ese mismo artículo que la dirección se hacía cargo de que la decisión se leería «de diversas maneras, incluida como un respaldo tácito a un candidato, o como una condena de otro, o como una abdicación de responsabilidad»

«Eso es inevitable. No lo vemos así. Lo vemos como consistente con los valores que el Post siempre ha defendido y lo que esperamos de un líder: carácter y valentía al servicio de la ética americana, veneración por el estado de derecho y respeto por la libertad humana en todos sus aspectos», escribió Lewis.

El editor especial del Post, Robert Kagan, miembro de la sección de opinión, renunció tras la decisión. Más de 10.000 comentarios de lectores se publicaron en el artículo del editor y director ejecutivo del Post, muchos de ellos criticando al periódico por su decisión y haciendo saber a la dirección que estaban cancelando sus suscripciones.

«La elección más trascendental en nuestro país, una elección entre el fascismo y la democracia, ¿y ustedes se quedan al margen? Cobardes. Cobardes poco éticos y temerosos», compartió un usuario. «Ah, y por cierto, estoy cancelando mi suscripción, porque están poniendo el negocio por delante de la ética y la moral».

Marty Baron, mítico exeditor del Washington Post, calificó la decisión del periódico como «cobardía, con la democracia como su víctima». En una declaración publicada en la red social X, el sindicato del periódico decía estar «profundamente preocupado de que The Washington Post –una institución informativa americana en la capital del país– tomara la decisión de ya no respaldar a candidatos presidenciales, especialmente a solo 11 días de una elección inmensamente trascendental».

Los legendarios reporteros del Post, Bob Woodward y Carl Bernstein, protagonistas del caso Watergate que tumbó a Richard Nixon, expresaron en una declaración conjunta que respetaban «la independencia tradicional de la página editorial, pero esta decisión 11 días antes de las elecciones presidenciales de 2024 ignora la abrumadora evidencia reportada del Washington Post sobre la amenaza que Donald Trump representa para la democracia».

«Bajo la propiedad de Jeff Bezos, la operación de noticias del Washington Post ha utilizado sus abundantes recursos para investigar rigurosamente el peligro y el daño que una segunda presidencia de Trump podría causar al futuro de la democracia estadounidense, y eso hace que esta decisión sea aún más sorprendente y decepcionante, especialmente tan tarde en el proceso electoral», sentencia la misiva.

Trump reveló en agosto a Fox Business News que Bezos le llamó poco después del primer intento de asesinato al que sobrevivió en el condado de Butler. «Fue muy amable, aunque es dueño del Washington Post», dijo el candidato republicano sobre Bezos.

En su último mensaje en la red social X, publicado horas después del atentado contra Trump en Pensilvania, Bezos decía: «Nuestro ex presidente mostró una tremenda gracia y valentía bajo fuego literal esta noche. Estoy muy agradecido por su seguridad y muy triste por las víctimas y sus familias».

Según Associated Press, Trump se reunió el viernes en Austin, Texas, con ejecutivos de la empresa de exploración espacial Blue Origin, propiedad de Bezos, entre ellos el CEO David Limp. Un encuentro que, quizá, puede tener relación con el cambio de postura del Washington Post.