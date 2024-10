‘The Washington Post’ anuncia que no respaldará a ningún candidato presidencial

El periódico The Washington Post no apoyará a ningún candidato a las elecciones presidenciales del próximo 5 de noviembre en Estados Unidos y se abstendrá de hacerlo en futuros comicios, según ha anunciado este viernes a través de una columna de opinión su director general, William Levis. Es una vuelta a «nuestras raíces de no respaldar candidatos presidenciales», escribe Levis en las páginas del diario, que considera «inevitable» que la decisión dé lugar a interpretaciones.

«Reconocemos que esto se interpretará de diversas maneras, por ejemplo como un apoyo tácito a un candidato, como una condena de otro o como una abdicación de la responsabilidad. Eso es inevitable. Nosotros no lo vemos así. Lo vemos como coherente con los valores que el Post siempre ha defendido y lo que esperamos de un líder: carácter y valor al servicio de la ética americana, veneración por el Estado de Derecho y respeto por la libertad humana en todos sus aspectos», subraya el director general del periódico. «También lo vemos como una declaración de apoyo a la capacidad de nuestros lectores para decidir por sí mismos la más importante de las decisiones estadounidenses: a quién votar como próximo presidente».

El rotativo, propiedad del fundador de Amazon Jeff Bezos, ha apoyado a los candidatos presidenciales demócratas en 2008, 2012, 2016 y 2020. Con esta decisión, rompe una tradición que se remontaba décadas atrás, concretamente desde 1976. El movimiento de The Washington Post viene precedido de la controversia en la redacción de Los Angeles Times, donde la jefa del consejo editorial, Mariel Garza, y dos de sus redactores han dimitido esta semana en señal de protesta por la decisión del propietario del medio, Patrick Soon-Shiong, de evitar respaldar a ninguno de los candidatos en liza.