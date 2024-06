Von der Leyen inicia contactos con socialistas y liberales

El 9 de junio no supone el fin de nada sino más bien el principio de todo. Tras estas elecciones comienza el reparto de cargos en la cúpula comunitaria, lo que en la jerga bruselense, se denomina como top jobs. El mayor interrogante reside en si la actual presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, saldrá reelegida en un segundo mandato. Para ello, necesita tanto el apoyo de las capitales europeas por mayoría cualificada como el del hemiciclo por 361 votos de un total de 720 eurodiputados. Aunque los partidos europeístas –populares, socialistas, liberales y verdes– suman más de 450 escaños, se calcula que hasta un 10% de cada partido puede saltarse la opción mayoritaria de su grupo, ya que el voto es secreto y en urna. En 2019, cuando era una perfecta desconocida, consiguió la luz verde del hemiciclo por tan solo nueve votos de margen.

Aunque en un primer momento Von der Leyen abrió la puerta a una coalición con estos partidos como «bastión ante los extremismos», todo indica que no quiere cerrarse puertas, en referencia al Partido Hermanos de Italia de Giorgia Meloni. «Para mí, está claro que comienzo con socialdemócratas y socialistas, y con los demócratas de Renew, porque en los últimos cinco años hemos trabajado y tenemos experiencias juntos y sabemos con qué podemos contar. Ese es el primer paso», ha asegurado este lunes desde Alemania para después asegurar que «después de un primer paso, pueden seguir otros, pero ahora todo esto está en manos de los grupos de trabajo, con los jefes de Gobierno y de Estado y con el Grupo Parlamentario del Partido Popular». Este martes se reúne la conferencia de presidentes de la Eurocámara, que aglutina a las diferentes fuerzas políticas, y no sabe si tras esta reunión saldrá o no un apoyo explícito a Von der Leyen.

El Parlamento Europeo no es el único obstáculo. El presidente francés Emmanuel Macron lleva semanas amenazando con una revuelta a favor de un candidato alternativo y ha deslizado nombres como el del expresidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, o el del comisario francés de Mercado Interior, Thierry Breton. Macron ya consiguió aparcar de la carrera a presidir la Comisión Europea en 2019 a Manfred Weber, el cabeza de lista oficial del Partido Popular Europeo. Esto acabó decantando la balanza hacía una candidatura alternativa que finalmente recayó en Von der Leyen, quien se convirtió en la perfecta tapada.

Macron aupó a la política alemana y ahora puede ser quien impulse su defenestración, aunque en el Partido Popular Europeo creen que su fracaso en las urnas y la convocatoria de comicios legislativos le dejan en una posición de máxima debilidad para protagonizar ningún motín contra Von der Leyen. «Ella es la única candidata que tiene posibilidades. Es Von der Leyen o la parálisis», aseguran en el PP.

Tras las elecciones europeas, la siguiente parada será la celebración de la reunión del G7 en Italia este miércoles. Aunque oficialmente este encuentro no servirá para elegir a la cúpula comunitaria, se espera que este tema ocupe todas las conversaciones de los pasillos. El próximo 17 de junio se celebrará en Bruselas una cena informal de jefes de Estado y de Gobierno en lo que supone el preludio de las conversaciones formales. Se espera que estas culminen en la cumbre del 27 y 28 de junio, cuando se elegirá no solo al presidente o presidenta de la Comisión Europea, sino también al resto de la cúpula comunitaria, ya que estos cargos se negocian en bloque para respetar los equilibrios ideológicos, territoriales y de igualdad entre hombres y mujeres.

Están en liza también el sucesor del máximo representante de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, y el del Consejo Europeo, Charles Michel y la previsible continuidad de Roberta Metsola como presidenta de la Eurocámara. Como sustituto de Michel han sonado nombres como el del socialista António Costa o el belga Alexander De Croo, mientras que para coger el timón de la diplomacia comunitaria aparecen en las quinielas comunitarios nombres como el de la primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, o su homóloga danesa Mette Frederiksen.

El siguiente paso será que la candidatura de Von de Leyen reciba el respaldo del Parlamento Europeo. Esto puede suceder primera sesión de la nueva legislatura que se celebrará el próximo 16 de julio en Estrasburgo o esperar hasta el mes de septiembre. La agenda no está todavía cerrada, aunque en esta sesión deberá conocerse el nombre del presidente o presidenta de la Eurocámara.