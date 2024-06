La Justicia francesa anula la expulsión de Éric Ciotti de la presidencia de Los Republicanos

Un tribunal de París anuló el viernes la expulsión de Éric Ciotti de la presidencia de Los Republicanos (LR). El buró político del partido decidió el miércoles apartarlo del liderazgo por buscar una alianza con la extrema derecha de Marine Le Pen de cara a las elecciones legislativas a dos vueltas del 30 de junio y 7 de julio. Pero Ciotti se atrincheró en la sede de la formación en París para evitar que los barones de la derecha tradicional se reunieran y aprobaran su expulsión, algo que finalmente pudieron hacer ese mismo día desde otro edificio y ratificar el viernes en una segunda reunión.

Ciotti, sin embargo, recurrió la decisión a los tribunales alegando que la reunión del buró político en la que se aprobó su destitución violó los estatutos de Los Republicanos al no contar con su propia petición o, en su defecto, la de al menos «una cuarta parte» de los consejeros nacionales del partido. Su abogado, Philippe Prigent, declaró en la vista oral que la exclusión de su cliente no se basa en ningún texto reglamentario. «Hemos sabido que Éric Ciotti ha sido excluido de nuevo por el buró político esta mañana. Eso significa que la exclusión anterior, del 12 de junio, no tiene ningún valor, no se revoca dos veces», bromeó.

El tribunal ordenó suspender «los efectos de las dos exclusiones definitivas dictadas contra Éric Ciotti los días 12 y 14 de junio» de forma temporal «hasta que se dicte una decisión definitiva sobre el fondo», que deberá celebrarse en un plazo de ocho días. Eso significa que Ciotti puede mantener hasta entonces el control del partido, acceder a sus oficinas y a los archivos de los afiliados, y decidir sobre las candidaturas para avanzar en la alianza con Le Pen.

«La justicia ha hablado, soy presidente de Los Republicanos», declaró Ciotti a la agencia France-Press tras conocer el fallo. «Para mí, esta decisión era una perogrullada jurídica, lo que se hizo fue una forma de amateurismo y un intento de hacerse con el poder que no tenía ninguna base jurídica», insistió el diputado, que aseguró que iba a liderar esta campaña para las elecciones legislativas «para asegurar el triunfo de la alianza de la derecha para derrotar a la extrema izquierda, que representa un gran peligro para nuestro país».

En un comunicado difundido en la noche del jueves, Los Republicanos, controlados por Ciotti, confirmaron el nombramiento de más de 200 candidatos, incluidos los 59 diputados salientes que aprobaron el acuerdo del todavía presidente de la formación con los de Le Pen. Por su parte, el pupilo de Le Pen y presidente del Reagrupamiento Nacional (RN), Jordan Bardella, anunció que «habrá un candidato conjunto RN-Republicanos en 70 circunscripciones» en la primera vuelta del 30 de junio.