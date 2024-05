La leyenda de Julian Assange: cinco claves para entender 14 años del "culebrón" de WikiLeaks

El "caso Wikileaks", el más famoso escándalo de filtración de datos oficiales de la historia moderna, es la mejor pueba de que la Justicia se toma su tiempo cuando es necesario. Tanto que cada vez que parece que ha llegado al final del camino encuentra un nuevo recoveco para hacer eterno un caso por muchas repercusiones que pueda tener.

El informático australiano Julian Assange sabe muy bien hasta qué punto esto es así. El fundador de Wikileaks en 2006 sacó a la luz en 2010 más de diez millones de documentos clasificados relacionados con guerras, espionaje y corrupción que salpicaron a una gran cantidad de países, y especialmente a Estados Unidos. Considerado con similar vehemencia como un héroe o un villano, Assange se ha convertido en todo un símbolo de la lucha contra los poderes fácticos.

Este lunes ha conocido que puede presentar un nuevo recurso contra la extradición a Estados Unidos, según acaba de dictaminar el Tribunal Superior de Londres. Se le ha concedido el permiso para apelar contra la orden de enviarlo a Estados Unidos para ser juzgado por filtración de secretos militares, que según los fiscales ponía en peligro vidas.

La decisión es un punto y seguido a un "culebrón" que dura ya 14 años. Aquí van 5 rápidas claves para recordar cómo hemos llegado hasta aquí:

1. ¿De qué se acusa a Assange?

Julian Assange está perseguido por la justicia de Estados Unidos, que le acusa de 18 delitos de espionaje e intrusión informática después de que la empresa WikiLeaks que fundó revelara en 2010 y 2011 presuntos crímenes de guerra de ese país en los conflictos de Irak y Afganistán.

Las informaciones, que tenían carácter reservado e incluían todo tipo de soportes, desde mensajes o conversaciones hasta cables entre embajadas, pusieron al descubierto secretos oficiales, pero también el comportamiento de las grandes potencias en materia internacional.

2. ¿Cómo ha acabado en Londres?

Fue detenido poco después de las primeras filtraciones a instancias de Suecia, pero posteriormente se refugió en la embajada ecuatoriana en Londres durante dos años. Las presiones de Washington vencieron la resistencia del gobierno ecuatoriano, que ordenó su expulsión en 2019.

De ahí pasó a la cárcel de alta seguridad londinense de Belmarsh, donde sus abogados han seguido dilatando el proceso pero, a la vez, viendo cómo la campaña a su favor iba perdiendo fuerza.

3. ¿Cuáles son los orígenes de Assange?

Nacido en Townsville (Australia) el 3 de julio de 1971, la figura de Assange, de tez pálida y característico pelo blanco, es un misterio incluso para sus colaboradores, que le describen como carismático e inteligente pero imprevisible.

El programador informático, de quien se decía que dedicaba horas a su trabajo sin asearse, comer o dormir, tuvo una infancia nómada en Australia, donde su madre, la artista Christine Ann, cambiaba constantemente de residencia escapando del padre de su hermano menor, del que reclamaba la custodia, según informa Efe.

En su juventud, fue procesado en ese país por delitos informáticos al acceder, con su grupo International Subversives, a sistemas protegidos de organismos oficiales, pero salió airoso con una mera multa al valorar el juez que sus actividades respondían a la curiosidad y no a fines delictivos.

Aún adolescente, se casó con una mujer con la que en 1989 tuvo un hijo, Daniel Assange, ahora diseñador de 'software', cuya custodia acabaron compartiendo después de separarse. En los procesos en Inglaterra se reveló que tiene varios hijos más.

A mediados de los años noventa, Assange trabajó como programador de 'software' libre en programas de encriptado para Linux y colaboró en el libro 'Underground: Tales of Hacking, Madness and Obsession on the Electronic Frontier', de Suelette Dreyfuss (1997), donde expuso su filosofía de no dañar los sistemas informáticos a los que se accedía.

Tras estudiar matemáticas y física en la Universidad de Melbourne (aunque no se licenció), en 2006 cofundó WikiLeaks con la misión de exponer información gubernamental que, en su opinión, debería estar al alcance de los ciudadanos.

4. ¿Por qué es tan famoso el caso Wikileaks?

Su revelación más polémica sucedió en el 2010 cuando Assange publicó en Wikileaks un vídeo desde un helicóptero militar estadounidense que mostraba a civiles asesinados en Bagdad, capital de Irak. Además, filtró miles de documentos proporcionados por Chelsea Manning, ex analista de inteligencia del ejército estadounidense. Estos documentos sugerían que el ejército norteamericano habría estado involucrado en la muerte de cientos de civiles en incidentes no denunciados durante la guerra en Afganistán.

Entre otras causas de interés personal, en 2016 se implicó en las elecciones presidenciales de EE.UU. al revelar material de la campaña de Hilary Clinton y asistió a los independentistas catalanes de cara al referéndum de 2017, declarado ilegal por la Justicia española.

Controvertido, osado y perseverante, Assange ha dedicado su existencia a defender su verdad, en una cruzada contra la opacidad de los Estados por la que sigue pagando un alto precio.

5. ¿Es un héroe o un villano?

La salud mental y física de Julian Assange se han convertido en los puntos centrales de la defensa durante el juicio que se celebra en Londres. Su esposa Stella Assange, dijo para la BBC que su marido “no sobreviviría a su extradición del Reino Unido a Estados Unidos porque está física y mentalmente extremadamente débil”. Gabriel Shipton, hermano de Assange, también afirmó que el australiano se encontraba en una "posición muy delicada" y que estaba "pasando por un inmenso sufrimiento" en la prisión de Belmarsh.

Assange representa como ningún otro personaje público, por un lado, al "traidor" que devela secretos de Estado que ponen en peligro vidas humanas y, por otro, la valentía de quien desafía a los poderes públicos. Su problema conforme pasa el tiempo es que sus defensores van perdiendo empuje y, a su vez, los recursos legales se van agotando. Pero después de la última decisión judicial no se aventura un final inmediato.