Los liberal demócratas recuperan su tercer puesto en el Parlamento británico

Los liberal demócratas volvieron ayer a situarse como la tercera formación de Reino Unido después de casi una década de oscuridad cuando los votantes les castigaron duramente por su participación en el Gobierno de coalición con conservadores de 2010-2015.

Aprovechando una ola de descontento con los tories y animados por una votación táctica generalizada, el partido de Ed Davey obtuvo 71 diputados, cifra récord que podía aumentar aún más cuando se conozcan los resultados finales de un escrutinio que, al cierre de esta edición, estaba a falta de dos distritos. La cifra de ayer es la más alta desde la fundación del partido en 1988, superando los 62 escaños que obtuvo en 2005 bajo el ex líder Charles Kennedy. Se trata de un gran avance respecto a los 11 escaños cosechados en los comicios de 2019.

Varios ministros conservadores fueron derrotados a expensas de los liberal demócratas en circunscripciones tradicionalmente 'tories' del sur de Inglaterra, como fue el caso de la ya ex ministra de Educación, Gillian Keegan, el ex titular de Justicia, Alex Chalk, la ex responsable de Cultura, Lucy Frazer, o la ex de Ciencia, Michelle Donelan.

El partido ocupó franjas del sur que habían sido consideradas el corazón de los conservadores, incluidos escaños en Surrey y Hampshire. Durante la campaña de seis semanas, lanzó una ofensiva en asientos a lo largo del sur de Inglaterra que une Londres con Land's End, a la que denominó "Proyecto A30".

En su discurso, Davey prometió no volver a traicionar la confianza de los votantes en referencia a su pérdida de apoyo durante el gobierno de coalición con los conservadores del entonces primer ministro David Cameron. Davey dijo que millones de votantes habían confiado su apoyo al partido una vez más y que se centrarían en cuestiones clave, en particular la inversión en salud y atención social. “La confianza es un bien muy preciado. Es difícil ganarlo y a veces lo pierdes y tienes que trabajar muy duro para recuperarlo”, dijo. “Quiero agradecer a la gente por confiar nuevamente en nosotros. No te vamos a defraudar."

La formación fue casi aniquilada en 2015 después de cinco años de coalición con los conservadores, durante los cuales abandonaron infamemente su promesa de eliminar las tasas de matrícula universitaria. Perdieron casi 50 escaños, reduciéndolos a sólo ocho.

La posición firmemente anti-Brexit en el período previo a las elecciones de 2019 alienó aún más a muchos votantes en el oeste del país, que habían votado firmemente por salir de la UE. Por lo tanto, en esta ocasión, Davey evitó situar las relaciones con Bruselas en el centro de la campaña. La ambición de volver a unirse a la UE quedó enterrada en la página 112 del manifiesto del partido, cuyo líder libró una campaña centrada en trucos para llamar la atención como la práctica de remo en las aguas de Windermere o un salto en bungee.