Los líderes mundiales se vuelcan en condenar el intento de asesinato y se solidarizan con Trump

El candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, recibió la solidaridad de varios líderes mundiales tras el atentado que sufrió este sábado en Butler (Pensilvania).

El expresidente estadounidense, que busca la reelección en los comicios del 5 de noviembre, aparentemente sufrió una herida en la oreja derecha, pero se encuentra fuera de peligro, según informó el Servicio Secreto.

Su contrincante, el candidato demócrata y presidente de Estados Unidos, Joe Biden, fue informado casi de inmediato del tiroteo contra Trump y condenó el hecho. "El presidente recibió un reporte inicial sobre el incidente en el mitin del expresidente Trump", explicó la Casa Blanca, el cual expresa que Biden condena el atentado contra Trump y se alegra de que esté "bien"

El primer ministro de Hungría, Viktor Orban, escribió en su cuenta de X: "Mis pensamientos y oraciones están con el presidente @realDonaldTrump en estas horas oscuras".

El presidente de Argentina, Javier Milei, expresó su "más enérgico repudio” en un comunicado emitido por la Oficina del Presidente.

Calificó la acción como un "intento de asesinato" sufrido por el expresidente estadounidense. "La bala que rozó su cabeza no es solo un ataque a la democracia, sino a todos aquellos que defendemos y habitamos el mundo libre", señaló.

Según el comunicado, Argentina "reafirma su compromiso inquebrantable con la defensa de la libertad, la democracia y los valores de Occidente", además de hacer "un llamado a la comunidad internacional para que condene enérgicamente el atentado y se una en la lucha contra los enemigos de la libertad".

El Gobierno de Panamá también mostró su "solidaridad" con el expresidente y al igual que Argentina calificó de un "intento de asesinato" el atentado. "Expreso mi solidaridad con el expresidente Donald Trump. Condeno enérgicamente el intento de asesinato reciente en su contra", afirmó en un mensaje en la red social X el ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha.

De su lado, el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, manifestó: "Nuestra solidaridad al mayor líder mundial del momento. Esperamos su rápida recuperación", afirmó en sus redes sociales pocos minutos después del ataque.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, publicó el mensaje: "El camino de la violencia no es el camino de la democracia" y luego agregó "Lamento y condeno el atentado sufrido por el candidato Trump en Estados Unidos, y espero su pronta recuperación".

"El Gobierno uruguayo condena enfáticamente el intento de asesinato que sufrió el expresidente de Estados Unidos Donald Trump durante un acto de campaña en Pensilvania. Todo acto violento, y especialmente de esta gravedad, atenta contra la normal realización del proceso democrático", indica un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay.

"No hay en absoluto lugar para la violencia política en nuestra democracia", dijo el expresidente demócrata Barack Obama. "Aunque no sabemos todavía lo que pasó, deberíamos estar aliviados de que el expresidente Trump no ha sido herido de gravedad y aprovechar este momento para renovar nuestro compromiso de civismo y respetar la política", escribió en la red social X.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo el domingo que él y su esposa Sara estaban "conmocionados por el aparente ataque" contra el expresidente estadounidense. "Rezamos por su seguridad y su rápida recuperación", escribió Netanyahu en su cuenta de la red social X.

El secretario general de la ONU, António Guterres, dijo también que "condena inequívocamente" el atentado contra Trump, al tiempo que consideró que se trata de "un acto de violencia política", aunque todavía no se sabe nada del autor del atentado (abatido por el Servicio Secreto) ni de sus motivaciones.

“Es bueno saber que el expresidente Donald Trump se encuentra bien”, expresó la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, quien condenó al atentado y destacó “la importancia de rechazar cualquier forma de violencia política. La paz y la democracia siempre deben ser la opción”, acotó. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, también reprobó "lo sucedido al expresidente Donald Trump". "La violencia es irracional e inhumana", declaró en la misma red social.

En la frontera norte de Estados Unidos, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, expresó que estaba "asqueado por el tiroteo al expresidente Trump" y subrayó que "la violencia política nunca es aceptable".

Destacados líderes de izquierdas en América Latina expresaron su rechazo al intento de asesinato contra el candidato republicano.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo que el tiroteo "debe ser condenado firmemente por todos los defensores de la democracia y el diálogo político".

Su homólogo chileno, Gabriel Boric, también condenó lo ocurrido y subrayó que "la violencia es una amenaza a las democracias y debilita nuestra convivencia". "A pesar de nuestras profundas diferencias ideológicas y políticas, la violencia, sin importar de dónde procede, debe ser siempre rechazada", dijo en la misma línea el presidente boliviano, Luis Arce.

También se sumó a las condenas el Gobierno de Colombia, en un comunicado: "Como país que ha sufrido la violencia, reafirmamos que esta no tiene ningún espacio en el debate político y electoral".

"Hemos sido adversarios, pero le deseo al presidente Trump salud y larga vida, y repudio ese atentado", declaró en un mitin electoral en Venezuela su presidente Nicolás Maduro.

En Ecuador, que en agosto de 2023 vivió el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, el Gobierno condenó "toda forma de violencia política y se solidariza con el pueblo de los Estados Unidos". En su texto, el Gobierno ecuatoriano señala que la muerte de Villavicencio ya "demostró el profundo daño que el extremismo político inflige en los procesos electorales, socavando las bases de nuestras democracias".

En Centroamérica, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, publicó un comunicado en inglés para rechazar el ataque y solidarizarse con Trump. "Cuando la violencia entra en la arena política, perturba los procesos (electorales) y amenaza las libertades que la democracia garantiza", afirmó.

El Gobierno de Costa Rica también condenó el ataque como "un acto inaceptable" y rechazó "todas las formas de violencia".

El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo el domingo que estaba "consternado por las impactantes imágenes" en el mitin. "La violencia política de cualquier tipo no tiene lugar en nuestras sociedades", afirmó el líder laborista.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, afirmó que seguía con "aprensión" los sucesos. También expresó su deseo de que "en los próximos meses de campaña electoral, el diálogo y la responsabilidad se impongan al odio y la violencia".

De parte de la Unión Europea, el jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, condenó "firmemente" el ataque. "Nuevamente somos testigos de inaceptables actos de violencia contra representantes políticos", lamentó.

El primer ministro indio, Narendra Modi, dijo el domingo que estaba "muy inquieto" ante el intento de asesinato de su "amigo" Donald Trump.

El japonés, Fumio Kishida, arremetió contra los ataques políticos y pidió mantenerse "firmes contra cualquier forma de violencia que rete a la democracia".

Su homólogo australiano, Anthony Albanese, señaló que el tiroteo era "preocupante", y el neozelandés Chris Luxon afirmó que "ningún país debe toparse con esta violencia política"