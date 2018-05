Liga y M5E buscan un primer ministro para su Gobierno

Italia podría tener Gobierno en un breve plazo después de las elecciones en las que los partidos han sido incapaces de alcanzar un acuerdo. El Movimiento 5 Estrellas (M5E) y la Liga han anunciado el inicio de las negociaciones una vez que Silvio Berlusconi ha dado un paso al lado. La sombra de unos nuevos comicios o la de un Gobierno tecnócrata que gobierne al menos unos meses sobrevolaba con más fuerza en los últimos días. Y cuando todo parecía indicar que no había salida posible y que la tercera ronda de consultas también fracasaría, todo cambió.

En la mañana de ayer, el líder de la Liga, Matteo Salvini, y el del M5E, Luigi Di Maio, se reunieron en la Cámara de los Diputados y, según un comunicado conjunto, dieron «significativos pasos adelante en vista de una constructiva colaboración entre las partes con el objetivo de definir todo en tiempos breves para dar rápidamente una respuesta y un Gobierno político al país», por lo que las negociaciones continuarán este fin de semana. «Nuestro objetivo es llevar a casa un contrato de Gobierno que pueda mejorar la vida de los italianos», afirmó Di Maio a través de Facebook. «No tenemos mucho tiempo, debemos hacer bien nuestro trabajo», declaró al tiempo que reveló no poder «esconder la alegría por comenzar a trabajar sobre varios temas».

Una de las primeras decisiones que deberán tomar ambos líderes es acordar quién será el primer ministro, puesto que ambos se presentaron como candidatos en las elecciones. Ayer mismo Di Maio y Salvini expresaron que están dispuestos a apoyar a una tercera persona.

A última hora del miércoles, el M5E y la Liga solicitaron 24 horas adicionales al presidente de la República, Sergio Mattarella, para conseguir un acuerdo. El principal problema ha sido desde el principio la negativa del M5E a pactar con Forza Italia, el partido de Berlusconi, argumentando que el político está condenado e inhabilitado por fraude fiscal. «Hemos pedido 24 horas a Mattarella y ahora corresponde al centro derecha y sus dinámicas internas», afirmó Di Maio, descartando «hacer previsiones» sobre qué podría ocurrir.

También en la noche del miércoles, Berlusconi parece que tomó nota y a través de un comunicado anunció que no se interpondría ante un acuerdo del M5E y La Liga. «Si otra fuerza política en la coalición de centro derecha asume la responsabilidad de formar un Gobierno con el M5E, tomamos nota con respecto a la elección. Ciertamente no nos corresponde a nosotros imponer vetos o prejuicios», indicó Forza Italia. Sin embargo, dejó claro que la formación no votará a favor de este Ejecutivo en el Parlamento.