"Los eurolatinos no somos ni de izquierdas ni de derechas, somos el futuro"

José Luis Cordeiro, candidato a las elecciones al Parlamento Europeo del 26 de mayo, espera que el Movimiento Independiente Eurolatino, MIEL, dé la sorpresa en los próximos comicios. En España viven unos 2,6 millones de ciudadanos nacidos en Iberoamérica (aunque empadronados hay 1,3 millones, según cifras del último INE). Cordeiro, venezolano y español, quiere defender los derechos de este colectivo creciente en la sede del Parlamento Europeo. Él reconoce que siempre le inspiró la UE y que le gustaría que hubiera mayor integración latinoamericana copiando a Europa. Conocido en el mundo de la pseudociencia por su defensa de la criogénesis, confiesa que una de sus motivaciones para liderar este movimiento fue la muerte de su padre en Venezuela. «Tuvo un paro renal, pero después murió de diálisis. No pudimos sacarle a tiempo de Caracas porque no había vuelos. Fue terrible». Otra fue vivir en EE UU y ver el peso que allí tenía la comunidad hispana y lo importante que son para las elecciones. Por último, el potencial que hay en España y que las comunidades eurolatinas no están representadas y sí "están usadas y abusadas».

¿Hace falta un partido que se dirija directamente a los latinos en España y en la UE?

Efectivamente. Somos tres millones de eurolatinos en España, de los cuales la mitad también somos españoles y votamos. Por eso decidimos crear MIEL, para generar integración, unión e identidad entre los españoles y los eurolatinos.

¿Cuál es el perfil de su votante en España?

Los eurolatinos estamos en todas partes, pero principalmente en la Comunidad de Madrid, Cataluña, las Islas Canarias, así como en Andalucía y Galicia. Hay más argentinos en Barcelona; ecuatorianos en Murcia; en Galicia y Madrid hay muchos venezolanos...