Manfred Weber, presidente del Partido Popular Europeo (PPE): «Somos la primera línea contra el populismo»

El presidente del Partido Popular Europeo (PPE), Manfred Weber, atiende a LA RAZÓN y otros medios europeos vía telemática en vísperas de que los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete se reúnan en una cena informal para comenzar a perfilar el relevo de la cúpula comunitaria tras las elecciones europeas del 9 de junio. El propio Weber fue candidato del PPE en los comicios de 2019 para suceder a Jean-Claude Juncker al frente de la Comisión Europea, pero el «no» del presidente francés Emmanuel Macron propició que entonces una desconocida Ursula von der Leyen se hiciera con el puesto. Aunque el inquilino del Elíseo ha dado muestras durante los últimos meses de apoyar a un candidato alternativo, como por ejemplo el expresidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, su debilidad tras las elecciones parecen haber sofocado cualquier conato de revuelta contra Von der Leyen.

Von der Leyen puede ser la próxima presidenta de la Comisión, el socialista portugués António Costa presidir el Consejo y la primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, suceder a Borrell como alta representante. ¿Qué espera de esta cena?

180 millones personas han participado en las elecciones europeas durante los últimos días, lo que es un gran ejercicio democrático. Es un gran momento para nosotros como europeos y nos da una idea de la Europa en la que queremos vivir en los próximos años. El Partido Popular Europeo ha ganado las elecciones, es el único partido de centro que ha ganado escaños y eso es porque tenemos los líderes adecuados tanto a nivel nacional como europeo, además de nuestro programa. El lunes es el punto de partida, y espero que los socialistas y liberales respeten la democracia, lo que significa que nuestro partido ha ganado las elecciones y que nuestra candidata, Ursula von der Leyen, debe convertirse en la presidenta de la Comisión Europea. Además, en este momento la Unión Europea necesita estabilidad. Tenemos muchos desafíos si, por ejemplo, miramos a Rusia, ya que continúa el reto de Ucrania. En esta atmósfera política no podemos entrar en juegos de poder; la UE necesita estabilidad y apelo a todo el mundo para que el lunes cerremos el debate sobre los puestos. No es mi trabajo juzgar los candidatos de los demás partidos, pero por nuestra parte tenemos una propuesta clara: Ursula von der Leyen como presidenta de la Comisión Europea y Roberta Metsola como presidenta de la Eurocámara para que continúe su trabajo.

¿El PPE vetará en la votación del Parlamento Europeo cualquier otro candidato alternativo a la Comisión que no sea Ursula von der Leyen?

No voy a especular sobre vetos. Tan sólo digo que tenemos un mandato democrático para gobernar en la UE, Ursula von der Leyen es nuestra candidata y espero que todos los demócratas respeten esto. Olaf Scholz y Emmanuel Macron deben ser claros sobre el mandato de las elecciones.

¿Cuáles son las condiciones del Partido Popular Europeo para negociar con socialistas y liberales?

La decisión de hoy no es sólo sobre puestos, sino sobre responsabilidades. Tenemos que cumplir las promesas que hemos hecho a los ciudadanos. Durante los próximos cinco años, tenemos que mantener la economía fuerte para asegurar la prosperidad y también la seguridad en diferentes aspectos, primero en su dimensión exterior respecto a Rusia. El documento que aprobamos en el Congreso de Bucarest no es sólo un programa de campaña sino también nuestra hoja de ruta para los próximos años. Necesitamos desarrollar más el mercado único, invertir de manera masiva en I+D y ser claros en cuanto al comercio. Debe haber más acuerdos de comercio para el futuro de nuestro continente, ya que somos un continente de librecambio, y reducir de manera masiva el papeleo y la burocracia. Tenemos que crear libertad para nuestras empresas y no trabas adicionales. Es un gran cambio que nos pide la gente. Por eso los socialistas y los liberales han perdido, porque la gente está cansada de sus puntos de vista. En cuanto a quién puede suceder a Charles Michel o Josep Borrell, no es sólo sobre personalidades, sino también sobre su programa. En estos momentos, los socialistas y liberales no son claros sobre varios temas como China, Oriente Medio o la competitividad. Hace cinco años, los europeos nos pidieron una política ambiciosa contra el cambio climático, era la atmósfera en ese momento y lo hicimos, el Partido Popular Europeo con Ursula von der Leyen. Ahora las expectativas son que quieren una economía fuerte y seguridad y esos son los retos de hoy. Somos los guardianes de las promesas que hicimos.

¿Cree que la próxima Comisión Europea debe tener una cartera fuerte contra el cambio climático?

La lucha contra el cambio climático es una prioridad que va a continuar, no hay dudas sobre eso. El Partido Popular Europeo ha puesto en marcha el Pacto Verde y hay mayoría en el Parlamento Europeo con otros partidos. No debe haber pasos atrás ni revisiones generales, aunque hay algunos elementos como los motores de combustión [la UE se ha comprometido a su fin en 2035, pero existe una cláusula de revisión] que debemos discutir. En cuanto a mensajes para el futuro, debemos aplicar el Pacto Verde de manera pragmática para hacerlo de manera conjunta con los ciudadanos, lo que incluye la industria y los agricultores. También tenemos que poner en marcha el Pacto Verde a nivel global porque todos los esfuerzos que hacemos como europeos no tendrán un claro impacto, si no podemos convencer a China y probablemente a Trump de hacer lo mismo.

«No debe haber pasos atrás ni revisiones generales, aunque hay algunos elementos que debemos discutir, como los motores de combustión»

¿Están siendo los socialistas y liberales transparentes sobre sus candidatos?

Nosotros hemos sido completamente transparentes. Pido a los socialistas y liberales un proceso transparente sobre no sólo los puestos sino también sobre el contenido. El lunes, al menos, deberíamos tener una comprensión clara sobre la distribución de los cargos.

¿Cuáles son sus condiciones para negociar con los Verdes? Algunos cálculos dicen que necesitarán a este partido para la elección de Von der Leyen en el Parlamento.

Si quieren unirse, los Verdes deben estar preparados para apoyar la prosperidad. Por eso, debe haber un compromiso sobre comercio, sobre si están preparados para apoyar o no, por ejemplo, tratados de libre comercio y sobre seguridad, el PPE propone un Mr. Defensa en la Unión Europea que no esté basado en un punto de vista nacional, sino europeo. ¿Los Verdes nos apoyarán? Tenemos que resolver el tema migratorio, un problema a largo plazo y un motor para la extrema derecha. Estamos felices de haber aprobado el Pacto Migratorio, pero tenemos que dar el siguiente paso de reforzar el papel de Frontex y firmar acuerdos, como el suscrito con Túnez, con el resto de los países del Mediterráneo como Egipto o Líbano. Debemos tener un compromiso claro contra la inmigración ilegal de los partidos con los que queremos formar una coalición.

¿Cuáles son las condiciones para negociar con los Conservadores y Reformistas, partidos de extrema derecha más moderada o, si lo prefiere, a la derecha del Partido Popular?

Hay tres pros: pro-Ucrania, pro-Estado de Derecho y pro-Europa y quienes son los posibles socios para hablar. Es fundamental. Con algunos tipos locos no vamos a hablar, hay un cordón sanitario y los vamos a excluir, los que rechazan la idea de Europa no pueden ser vicepresidentes del Parlamento Europeo. Es un fundamento muy básico. Basándonos en estos tres pros, no habrá ningún tipo de cooperación. Europa está en juego, no estamos en un momento normal, mire a Francia. Estamos en un momento extraordinario. Estamos orgullosos, como Partido Popular Europeo, de lo que hemos hecho, por ejemplo, en Polonia con Donald Tusk o en Grecia con partidos extremistas con resultados muy bajos. Si miramos a gobiernos liberales con 15 años en el Gobierno como en Países Bajos, Wilders ha ganado las elecciones. Y mire a Macron, ha gobernado durante seis años y Le Pen está tocando la puerta del Elíseo. El Partido Popular es la primera línea frente al populismo. Mantenemos a los extremismos bajos, aunque no desaparezcan. Además, la oposición húngara va a sumarse ahora al Partido Popular. Tusk y la oposición húngara son el símbolo de la batalla en favor del estado de derecho.

¿Proponen que Roberta Metsola esté dos años medio más o que permanezca toda la legislatura?

Sobre las responsabilidades, creo que hay que tener una perspectiva más amplia sobre los puestos. Por ejemplo, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) está ocupado por una socialista española, para la secretaria general de la OTAN los liberales han presentado un liberal neerlandés y para el Consejo de Europa, institución guardiana de nuestros valores fundamentales, Renew (liberales) ha propuesto a Didier Reynders. El Partido Popular Europeo tendrá todo esto en cuenta en la mesa de negociaciones. Pero hay que recordar que el Partido Popular Europeo es el claro ganador, mientras que los liberales y los verdes son los claros perdedores y los socialistas no han conseguido ganar con respecto a 2019.