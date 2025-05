Marco Rubio insiste: "Es necesaria una reunión entre Trump y Putin para avanzar en la paz en Ucrania"

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha advertido de que la única forma de que se produzca un avance en los esfuerzos para poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania sería a través de conversaciones directas entre el presidente Donald Trump y el presidente ruso, Vladimir Putin, después de que Moscú enviara un equipo de segundo nivel a las conversaciones que se llevan a cabo en Turquía.

"Francamente, en este punto, creo que está clarísimo que la única manera de lograr un avance es entre el presidente Trump y el presidente Putin. Se requiere ese nivel de compromiso para lograr un avance en este asunto", ha dicho en declaraciones a la prensa. El secretario de Estado, que se encuentra en la ciudad turca de Antalya, ha reiterado que no sucederá "nada productivo" hasta que ambos líderes entablen "una conversación muy franca y directa", algo que, según Rubio, "Trump está dispuesto a hacer".

Asimismo, ha indicado que no tiene "grandes expectativas" en las conversaciones entre las delegaciones ucraniana y rusa en la ciudad turca de Estambul, ya que el "nivel" del equipo enviado por Moscú "ciertamente no es el indicativo" para que se pueda producir un avance al respecto. Rubio tiene previsto reunirse este viernes con una delegacuón ucraniana, si bien no entra dentro de sus planes unirse a las conversaciones entre las partes en Estambul. Asimismo, tampoco estará presente en el encuentro entre funcionarios estadounidenses y la delegación rusa, según ha recogido la cadena CNN.

En las últimas horas, el Kremlin ha confirmado que Putin no acudirá a las conversaciones, en las que la delegación rusa estará encabezada por el asesor presidencial Vladimir Medinski, quien ya estuvo en las primeras negociaciones frustradas de 2022 y que también tuvieron lugar en esta ciudad turca. Por su parte, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha confirmado que no asistirá al encuentro ante la ausencia de Putin y del presidente estadounidense, Donald Trump, si bien enviará una delegación encabezada por el ministro de Defensa, Rustem Umerov.

Por otro lado, el político aseguró que Trump ha sido "muy claro" en su deseo de que termine la guerra. "Está abierto prácticamente a cualquier mecanismo que nos lleve a una paz justa y duradera. Eso es lo que quiere ver. Quiere ver un fin de las guerras", expuso Rubio.

Y añadió que Trump "quiere terminar guerras, esa es la esperanza con Rusia y Ucrania. Veremos lo que pasa en los próximos dos días al respecto, pero queremos ver progreso en ese sentido". Manifestó que Washington está "abierto a ser constructivo y útil en todo lo que podamos para poner fin al conflicto".