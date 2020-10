Más de 120 muertos en el día más sangriento en Gaza

Al menos e120 palestinos murieron en bombardeos en Gaza, en la hasta ahora jornada más sangrienta de la ofensiva bélica emprendida por Israel el 8 de julio, en medio de nuevas expectativas de un posible alto al fuego humanitario, que no llega.

Más de 120 palestinos han perdido la vida este martes a consecuencia de los bombardeos lanzados por el Ejército de Israel en la Franja de Gaza, según un balance del Ministerio de Sanidad gazací, que confirma así una de las jornadas con más víctimas desde que el Gobierno de Benjamin Netanyahu lanzó la operación 'Margen Protector'.

Tras las treguas del fin de semana, los enfrentamientos volvieron el lunes al enclave palestino y, este martes, se han intensificado. Desde la medianoche, han fallecido más de 120 palestinos, si bien se trataría de un balance abierto porque a última hora seguían produciéndose ataques, según la agencia de noticias Maan.

Desde el comienzo de 'Margen Protector', el pasado 8 de julio, más de 1.200 palestinos han muerto y otros 6.500 han resultado heridos. Por parte israelí, han fallecido 53 soldados y tres civiles.

Los ataques recientes de Israel han destruido, además, casi 5.000 viviendas y varias decenas de miles han sufrido daños parciales. La ONU calcula que más de 215.000 gazacíes, alrededor de una décima parte de la población de la Franja, han tenido que abandonar sus hogares en las últimas semanas.

Ni el Gobierno israelí ni Hamás han dado muestras de querer un nuevo alto el fuego, a pesar de que se han sucedido las especulaciones e incluso el Canal 2 llegó a dar por hecho un cese temporal de los combates para después retirar esta información. Hamás, por su parte, aclaró que no compartía el anuncio de la Organización Palestina (OLP) de una tregua humanitaria de 24 horas.

El jefe del brazo armado de Hamás, Mohamed Deif, ha advertido a la cadena de televisión del grupo islamista de que no habrá alto el fuego hasta que Israel no interrumpa sus "hostilidades"y "levante el bloqueo"sobre el territorio costero. Hamás, ha añadido, "no aceptará soluciones interinas", informa el periódico 'Haaretz'.