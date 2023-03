Máxima preocupación en China por la visita de la presidenta de Taiwán a EEUU

China está seriamente disgustada con la próxima visita de la presidenta de Taiwán a Estados Unidos, durante la cual se entrevistará en California con el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy. Esta reunión es vista desde Pekín como una injerencia americana en sus asuntos internos. Cabe recordar que China considera Taiwán como para de su territorio soberano.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China ha instado a Washington a aclarar si habrá una reunión entre la presidenta Tsai Ing-wen y McCarthy. La jefa de gobierno de Taiwán prevé hacer escala en Estados Unidos en su viaje para visitar varios países centroamericanos. Medios taiwaneses han publicado que Tsai podría viajar a los EEUU en mayo o junio para dar un discurso en la Universidad de Cornell.

En agosto del año pasado, la visita de Nancy Pelosi, que entonces ocupaba el cargo que hoy tiene McCarthy, desató una escalada de tensión diplomática entre Washington y Pekín, cuyo gobierno lanzó varios misiles y movilizó al Ejército Popular de Liberación en señal de protesta. McCarthy ha dicho quiere visitar Taiwán y aseveró que China no condicionará sus movimientos: "No pueden decirme adónde puedo o no puedo ir". Las autoridades chinas han expresado su rechazo al respecto y han dicho estar "profundamente preocupados". "China se opone firmemente a cualquier intercambio oficial entre Taiwán y Estados Unidos", ha dicho la portavoz del Ministerio de Defensa, Mao Ning.

En EEUU la pregunta que muchos analistas se hacen es cómo será la respuesta de Pekín si la presidenta taiwanesa se reúne con el "speaker" de la Cámara de Representantes, el tercer cargo más importante en la estructura del país. En 1995, cuando el entonces presidente de Taiwán, Lee Teng-hui, visitó EEUU, el Ejército Popular de Liberación lanzó cuatro misiles balísticos en aguas de Taiwán y uno más en marzo de 1996. Pero solo el primer misil dio en el blanco ya que EEUU apagó el GPS que China estaba usando en ese momento, explica Jeff Pao en Asian Times.

El ministro de Defensa de Taiwán, Chiu Kuo-cheng, dijo este lunes que el Ejército taiwanés abrirá fuego si el Ejército chino ingresa a áreas dentro de las 12 millas náuticas de las costas de la isla. “No sería la primera vez que un líder taiwanés visita EEUU y el EPL responde lanzando ejercicios militares”, escribe Tian Liu, columnista militar con sede en China continental. “Si Tsai insiste en ir, el continente dará una respuesta mucho más fuerte”.

El nuevo ministro de Exteriores de China lanzó esta semana un nuevo aviso a EEUU por sus relaciones diplomáticas con la isla y recordó que una mala gestión de la cuestión de Taiwán sacudirá los cimientos mismos de las relaciones entre China y Estados Unidos al tiempo que conminó a Washington a prevenir la independencia de Taiwán si realmente espera mantener la paz en la región del estrecho que separa ambos territorios. “Mientras tanto, nos reservamos la opción de tomar todas las medidas necesarias”, agregó Qin Gang.