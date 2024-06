Mbappé rompe el tabú de que los deportistas no hablan de política y abre la guerra contra Le Pen

Los llamamientos de numerosos deportistas para que los franceses se movilicen y vayan a votar para frenar a la extrema derecha dominaron este lunes el primer día de la campaña oficial para las elecciones legislativas anticipadas en Francia.

Con la Agrupación Nacional (RN) de Marine Le Pen sólidamente instalada al frente de los sondeos de intención de voto, la mecha prendida desde la concentración de la selección absoluta de fútbol, con Kylian Mbappé como mascarón de proa, ha seguido ardiendo y se ha extendido a otros ámbitos, pero también a la discusión sobre si los deportistas deben manifestarse sobre cuestiones políticas, informa Efe.

Un colectivo de casi 200 deportistas y entrenadores, en activo o retirados -de la vela a la escalada, del esquí al esgrima-, publicó este lunes en el diario deportivo L'Equipe un manifiesto en el que aseguran que "no podemos resignarnos a ver a la extrema derecha tomar el poder en nuestro país".

"La extrema derecha está en oposición profunda con la construcción de una sociedad democrática, tolerante y digna", añade el manifiesto.

La declaración siguió a unas palabras de Mbappé que, aunque venían detrás de otras de sus compañeros de selección Ousmane Dembelé y Marcus Thuram, tuvieron mucho más recorrido tanto por su concreción como por el alcance mediático del nuevo jugador del Real Madrid.

"Estamos en un momento crucial para nuestro país. La Eurocopa es importante en nuestra carrera, pero somos ciudadanos y no estamos desconectados de lo que sucede en nuestra nación. Nos encontramos en una situación inédita y en un momento decisivo", dijo Mbappé sobre su rechazo al partido de Marine Le Pen.

"Quiero estar orgulloso de defender a un país que representa mis valores", añadió la estrella indiscutible de la selección francesa.

El portavoz del RN, el diputado saliente Laurent Jacobelli, trató de regatear las palabras de Mbappé: "No me siento concernido. Ni yo ni mi partido, por el término 'extremo'", aseguró hoy en unas declaraciones a la emisora FranceInfo.

El seleccionador sub 21 y olímpico, la antigua estrella Thierry Henry, se sumó hoy y dijo que "lo que puede frenar a los extremos es votar. Por tanto, id a votar".

Henry se declaró "en contra de todo lo que divide y a favor de lo que puede unir".

Apoyo de la ministra de Deportes

La ministra francesa de Deportes, Amélie Oudéa-Castéra, señaló su apoyo a que los atletas expresen su opinión. "Sin obligar a nadie a hacerlo, doy la bienvenida a quienes se han pronunciado en los últimos días", dijo en unas declaraciones tras el primer ensayo con barcos de la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de París, que se hará con un las delegaciones a bordo de embarcaciones en un tramo del Sena.

Aún así, la ministra subrayó que "hay que respetar las diferentes posturas", ya que mientras algunos deportistas sienten "la necesidad de pronunciarse públicamente sobre la situación política del país", otros prefieren "expresar sus opiniones en círculos más privados o mantenerse al margen, aunque esto no les impide estar comprometidos".

El respaldo a los futbolistas internacionales llegó también del presidente de la Federación Francesa, Philippe Diallo.

"Hay jugadores que se han expresado, es su libertad como ciudadanos. Es la libertad de expresión, que la Federación respeta plenamente", señaló Diallo en declaraciones a la radio RMC Sport.

Aunque tradicionalmente los deportistas profesionales se han abstenido de manera general a pronunciarse sobre cuestiones políticas, la implicación de algunos en cuestiones sociales y el enorme peso que tienen en las redes ha hecho que en esta ocasión el impacto sea muy llamativo.

Por ejemplo, las declaraciones del domingo de Mbappé tuvieron más de un millón de reacciones en redes sociales solo en la primera hora, según han indicado algunos expertos.

La reacción de la extrema derecha

Los llamamientos de Kylian Mbappé no han gustado en el seno de Agrupación Nacional, desde donde han pedido al capitán de la selección francesa "un poco de contención" y que no dé "lecciones políticas" que, según ellos, no le corresponde dar.

El vicepresidente de Agrupación Nacional, Sébastien Chenu, ha afirmado que "cuando se tiene el honor de vestir la camiseta del equipo de Francia, hay que tener un poco de contención", un día después de que Mbappé advirtiese de que el país encara un momento "crucial" y saliese en defensa de "los valores de tolerancia, diversidad y respeto" frente a los "extremos", informa Europa Press.

Chenu ha afirmado en una entrevista en France Inter que "muchos" de los simpatizantes de su partido siguen a la selección y "les gusta Mbappé". "No esperan de él lecciones políticas. Tiene derecho de tener opinión, pero no creo que las personas que considero desconectadas vengan a dar lecciones a los franceses, ha sentenciado. Por su parte, el portavoz de Agrupación Nacional, Laurent Jacobelli, ha reinterpretado las palabras de Mbappé asegurando incluso que tiene "razón". "No me doy por aludido, ni nuestro partido, por el término extremo", ha argumentado en una entrevista en Franceinfo.