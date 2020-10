Merkel califica de «buena noticia» el indulto a Jodorkovski

La canciller de Alemania, Angela Merkel, expresó hoy su satisfacción por el indulto al exmagnate petrolero ruso Mijail Jodorkovski por parte del presidente de Rusia, Vladímir Putin, y afirmó que se trata de una "buena noticia".

"Me alegro de que Jodorkovski tenga ahora la posibilidad de estar probablemente en libertad. No quiero entrar en valorar las razones"por las que Rusia ha concedido el indulto, pero fue "correcto que no le olvidáramos y que abordáramos una y otra vez el tema"con Moscú, señaló la canciller en la rueda de prensa posterior a la cumbre europea.

A juicio de Merkel, con la salida de prisión de Jodorkovski se abre "una ventana de oportunidad"y "eso es una buena noticia".

El exmagnate petrolero salió hoy en libertad tras ser indultado por Putin, y ya se ha desplazado a Alemania para visitar a su madre, según el Servicio Federal Penitenciario de Rusia.

El empresario, considerado por defensores de los derechos humanos como el preso político más importante de la Rusia de Putin, había pasado los últimos diez años en la cárcel tras ser condenado a casi catorce años por varios delitos económicos.

Putin explicó que Jodorkovski, que llegó a ser considerado por muchos como el mayor enemigo político del líder del Kremlin, cedió al fin a las exigencias legales y solicitó el indulto al presidente, algo que siempre se esgrimió como condición ineludible para el perdón del empresario.

Hasta ahora, el que fuera el hombre más rico de Rusia, en prisión desde octubre de 2003, se había negado a solicitar el indulto por cuestión de principios al no reconocerse culpable de los delitos por los que fue condenado.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, aseguró que al pedir el perdón, el fundador de la petrolera Yukos ha admitido que es culpable de los cargos por los que fue sentenciado.