Muere Alexéi Navalni: última hora, versión oficial y reacciones al fallecimiento del mayor opositor de Putin

El excampeón del mundo de ajedrez Gary Kasparov, que reside en EEUU, aseguró que "Putin es el asesino de Navalni". "No nos equivoquemos, pero la culpa es de todos. Primero, los rusos que no lograron igualar el coraje de Alexéi para poner fin a la dictadura y la guerra de Putin. Algunos de nosotros lo intentamos y él (Navalni) marchó con nosotros en cifras que hoy en día parecen una fantasía. Pero no fue suficiente", dijo el ajedrecista en su cuenta de X.