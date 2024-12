"Es muy probable que el PPE acabe haciendo coaliciones con la derecha radical"

¿Cuáles son los principales retos de la nueva Comisión Europea?

La Comisión Europea se enfrenta a importantes desafíos debido a un contexto global más inestable. La invasión de Ucrania, la elección de Trump y las posibles guerras comerciales que puede conllevar esta elección están eclipsando las principales prioridades del último mandato, que estuvo principalmente centrado en el cambio climático y el medio ambiente. La política europea tiene que enfrentarse a un entorno centrado en intereses geopolíticos, lo cual no beneficia a un sistema basado en el multilateralismo y la integración económica. La Comisión, por lo tanto, enfrenta a una nueva disyuntiva: la Unión Europea necesita volverse más competitiva en los mercados globales, pero también lidiar con un entorno más proteccionista. Esto no juega a su favor, ya que el poder de la UE proviene del mercado, más que de su poder militar o diplomático.

¿Los problemas de última hora para sus vicepresidentes pasaran el examen en el Parlamento Europeo han desgastado a Von der Leyen?

Aparentemente no, porque al final no se han presentado cambios y se va a votar el mismo equipo que von der Leyen presentó al Parlamento. Hace muchos años que no ocurría esto. Tradicionalmente, siempre caían un par de candidatos o candidatas por razones partidistas. En este caso, esto no ha pasado pero la pregunta es, ¿por qué no? Es justamente la falta de cambios lo que indica la fragilidad del equipo y del apoyo del Parlamento a von der Leyen, que no se ha atrevido a tocar ningún nombre para no romper el equilibrio y abrir una caja de Pandora.

Von der Leyen tiene fama de un liderazgo muy presidencialista. ¿En quién se apoyará en la nueva Comisión?

Esta es una pregunta que muchos se hacen. Lo que se ha podido observar es que von der Leyen ha empezado a centralizar ciertos temas, como el presupuesto y las políticas de cohesión, a través de equipos o direcciones generales bajo su responsabilidad. Esto puede conllevar cambios en el equilibrio de poder entre los Comisarios y Comisarias, especialmente entre las vicepresidencias, con algunos nombres como Fitto perdiendo poder porque las unidades con más capacidad de decisión trabajan directamente por von der Leyen. Es muy difícil decir en este momento quién va a tener más poder con una nueva estructura que es más laberinto que organigrama. Esta dificultad en determinar quién ejerce la responsabilidad en muchos temas específicos significa que, o nadie va a tener poder y se va a diluir la responsabilidad, o algunos Comisarios o Comisarias van a utilizar esta falta de claridad para ganar más poder. Formalmente, Teresa Ribera goza de las condiciones perfectas para ocupar un puesto importante, siendo la número dos de la Comisión y ocupando el puesto de Comisaria encargada del cambio climático y de la competencia. Pero a la vez, son dos temas tan grandes y difíciles que pueden desbordar fácilmente a cualquiera, sobre todo en el contexto político actual.

¿Con que aliados cuenta Von der Leyen en el Consejo con un Scholz y Macron en horas bajas?

Se tendrá que ver qué pasa con estos gobiernos pero estamos viendo como Tusk está tomado un perfil más importante y por supuesto está la figura de Meloni, que es a la vez una persona extremadamente controvertida pero también muy atractiva para la centro-derecha.

¿La Gran Coalición con socialistas y liberales dominará el nuevo mandato o el PPE buscará acuerdo con otras fuerzas a la derecha como los Hermanos de Italia de Meloni?

Formalmente, se anunció una nueva coalición ‘de centro’ entre estos tres partidos, pero es muy probable que en realidad no tenga mucha fuerza y que el PPE acabe haciendo coaliciones con la derecha radical. De hecho, aunque continúan prometiendo salvaguardar el ‘cordón sanitario’ contra los Patriotas por Europa y el grupo Europa de las Naciones Soberanas, se han visto ya varias iniciativas donde el PPE ha colaborado o votado con estos grupos. Es un juego peligroso, sobre todo después de las acciones del PPE durante los últimos meses de la legislatura pasada, donde rompieron esta coalición de centro para aliarse con la ultraderecha. Esto afectó la confianza entre el PPE y los otros dos grupos, sobre todo los socialistas, y el comportamiento de las últimas semanas no ayuda a recuperar la confianza perdida.