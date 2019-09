No hay tiempo para detener el plan del primer ministro

Los diputados británicos que se oponen a una salida sin acuerdo de la UE tienen una semana para cambiar la ley y evitar un Brexit duro. ¿Pueden estar de acuerdo dada su diversidad?

En los últimos días, varios conservadores prominentes han dicho que apoyarían una moción parlamentaria para exigir que el Gobierno solicite a la UE otra extensión del plazo para acordar un acuerdo. La oposición laborista ya cuenta con el apoyo del Partido Nacionalista Escocés, los demócratas liberales, Plaid Cymru (el partido nacionalista galés) y Los Verdes, por lo que existe una posibilidad de que dicha moción tenga una mayoría en la Cámara de los Comunes. Es probable que esta moción se presente tan pronto como el Parlamento regrese del receso el martes. Sin embargo, la moción también requeriría la aprobación de la Cámara de los Lores antes de que pueda convertirse en ley (con la firma de la reina), y parece que hay un número significativo de lores conservadores que están preparados para introducir enmiendas, alargar los plazos y evitar que llegue una votación final antes del cierre del Parlamento el 10 de septiembre. Mucho dependerá del presidente de la Cámara de los Lores, y de cómo maneje las enmiendas si esta táctica tendrá éxito.

Si triunfa una moción de confianza, ¿cree que los opositores a Boris Johnson podrán ponerse de acuerdo sobre un Gobierno alternativo?

Si la moción para buscar una extensión de la fecha límite del Brexit es frustrada por el Gobierno mediante maniobras parlamentarias cuestionables, los partidos de oposición sí se inclinarán a votar una moción de censura. No se sabe en este momento si tendrían suficientes votos de conservadores descontentos como para aprobar una moción de censura. Incluso si el voto de no confianza tuviera éxito, el primer ministro podría acudir a la reina y solicitar elecciones. Si los partidos de oposición (más los «tories» descontentos) no pudieran demostrar que tienen una mayoría a favor de un Gobierno de unidad nacional, se convocarán elecciones. El problema es que el Gabinete podría fijar la fecha de las elecciones después del Brexit (31 de octubre). Reino Unido podría estar fuera de la UE antes de que las personas puedan votar en unas elecciones. Éste parece ser el plan de Johnson.

Si se convocan las elecciones, ¿se puede reforzar a Boris Johnson?

Si se celebran elecciones después del Brexit el 31 de octubre y se culpa a Johnson de un Brexit sin acuerdo, entonces sufrirá en las urnas, pero de ninguna manera está claro que el Partido Laborista pueda comandar una mayoría parlamentaria.

Catedrático de Teoría Política en la Universidad de Huron (Canadá)