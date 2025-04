"Nos beneficiaremos de esto": el aviso de Tusk sobre el papel de Polonia en la reconstrucción de Ucrania

Desde el estallido de la guerra de Ucrania, en febrero de 2022, Polonia se ha consolidado como uno de los principales apoyos de Kiev, acogiendo a refugiados del conflicto y prestando asistencia tanto militar como financiera. Sin embargo, en las últimas semanas han comenzado a aflorar señales de cierto desgaste en esa relación.

El pasado martes, el primer ministro polaco, Donald Tusk, participó en el Foro Europeo para Nuevas Ideas, donde subrayó la importancia de proteger los intereses del país y de sus empresas, advirtiendo que Polonia "no será un socio ingenuo", ante este nuevo contexto económico-global. Tusk también aludió al respaldo ofrecido a Ucrania, señalando que "Polonia ya no será ingenua al ayudar a Ucrania, y además se beneficiará de ello".

"Empresas polacas, el Estado polaco, nos beneficiaremos de esto, ayudaremos. Polonia es un símbolo de solidaridad, pero ya no es ingenua. No será que Polonia muestre solidaridad y otros se beneficien, por ejemplo, de la reconstrucción de Ucrania", continuó el mandatario polaco en un discurso recogido por The New Voice of Ukraine, en el que pareció lanzar una indirecta a la estrategia de Estados Unidos bajo la influencia de Donald Trump.

Desde hace meses, la administración estadounidense negocia con Ucrania un acuerdo para explotar conjuntamente parte de los recursos naturales del país invadido-incluidas las codiciadas tierras raras-, que permitiría a Washington obtener hasta el 50% de los beneficios generados. Este pacto, aún pendiente de ratificación, responde a las exigencias del expresidente Trump, quien ha insistido en que Kiev debe compensar el apoyo económico recibido desde el inicio del conflicto.

"Si queremos construir un Estado seguro, debemos decirlo alto y claro, a nosotros mismos y a los demás, que Polonia, en esta competencia cada vez más despiadada entre egoístas en los mercados mundiales... no será un socio ingenuo", remarcó Tusk durante su intervención.

"Continuaremos con la ayuda logística"

Por otro lado, hace unas semanas, el ministro de Defensa polaco, Władysław Kosiniak-Kamysz, aseguró que su país ha entrenado a cerca de 28.000 combatientes ucranianos, además de reafirmar el compromiso del Ejecutivo polaco de continuar suministrando armamento, municiones y apoyo logístico a Kiev.

Como recoge EFE, las declaraciones se produjeron durante una rueda de prensa conjunta con su homólogo ucraniano, Rustem Umérov. En ese marco, Kosiniak-Kamysz anunció la preparación de una misión económica para fomentar la cooperación entre las industrias armamentísticas de ambos países.

"Apoyamos y apoyaremos a Ucrania, continuaremos con la ayuda logística desde el centro de Jasionka", dijo el ministro en referencia a la base militar polaca cercana a la frontera ucraniana, "porque mientras sigan cayendo bombas sobre hospitales, guarderías y residencias de ancianos, debemos ayudar", subrayó.