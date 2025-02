Estas son las tierras raras que Trump quiere de Ucrania a cambio de seguir enviando armas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere llegar a un acuerdo para tener acceso a los minerales de tierras raras ubicadas en Ucrania como pago por apoyar financieramente al Gobierno ucraniano. "Estamos buscando llegar a un acuerdo con Ucrania, donde ellos aseguren lo que les estamos dando con sus 'tierras raras' y otras cosas. (...) Estamos poniendo cientos de miles de millones de dólares. Tienen 'tierras raras' excelentes. Y quiero seguridad de 'tierras raras', y ellos están dispuestos a hacerlo", ha afirmado en declaraciones a la prensa desde el Despacho Oval.

Trump se ha quejado de que Europa no ha proporcionado a Kiev el mismo nivel de financiación que Estados Unidos: "Tenemos un océano en medio. Ellos no. Es más importante para ellos que para nosotros", ha manifestado. El inquilino de la Casa Blanca también ha criticado en varias ocasiones la carga que representa la entrega de ayuda a Ucrania, si bien hasta ahora no ha dado detalles sobre sus planes para detener o continuar la ayuda desde que asumió el cargo.

Kiev posee vastas reservas de titanio, mineral de hierro y carbón, así como alrededor de 500.000 toneladas de litio sin explotar, cuyo valor total se estima en decenas de miles de millones de dólares. Algunos de estos recursos corren el riesgo de perderse ante el avance de las fuerzas rusas en el este de Ucrania, o ya han caído bajo la ocupación rusa. “El control de los recursos minerales se ha convertido en parte de la guerra”, afirmó Mustafa Nayyem, exdirector de la agencia estatal de Ucrania para la recuperación y el desarrollo de infraestructuras al Financial Times. El país no sólo lucha por su territorio, añadió, “sino también por el derecho a gestionar su riqueza estratégica, que podría ser un factor decisivo para su recuperación”.

Una persona cercana a Zelenski dijo al Financial Times que las declaraciones de Trump “parecen estar en línea con el plan de victoria que le presentaron en otoño”. La fuente dijo que Ucrania había ofrecido a Trump “condiciones especiales” para la cooperación en materia de recursos clave, enfatizando la necesidad de protegerlos de Rusia e Irán.

Incluye compartir recursos naturales críticos con socios occidentales, reemplazar tropas estadounidenses en Europa con fuerzas ucranianas y ofrecer a Trump poderes de supervisión de inversiones para bloquear los intereses comerciales chinos en Ucrania.

Por otro lado, el presidente estadounidense, que antes de volver al poder prometió poner fin al conflicto entre Moscú y Kiev en el primer día como mandatario, ha asegurado durante la jornada que las conversaciones estaban avanzando para poner fin a la guerra, según recoge la cadena de televisión estadounidense CNN.

Las 'tierras raras' son un grupo de 17 metales que se utilizan para fabricar imanes que convierten la energía en movimiento para vehículos eléctricos, teléfonos móviles y otros aparatos electrónicos. Ucrania contiene grandes depósitos de uranio, litio y titanio, si bien China es el mayor productor mundial de 'tierras raras' y de otros minerales críticos.