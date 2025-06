La ONU respalda un resolución presentada por España sobre la guerra de Gaza

La Asamblea General de la ONU aprobó hoy jueves una resolución que exige un alto el fuego inmediato en Gaza, la liberación de todos los rehenes en manos de Hamás y la apertura de todos los pasos fronterizos israelíes para permitir la entrega urgente de alimentos y ayuda humanitaria. La resolución, redactada por España, «condena enérgicamente cualquier uso del hambre de civiles como método de guerra».

Organizaciones de derechos humanos advierten de que el hambre es generalizada en Gaza y que alrededor de dos millones de palestinos están en riesgo de hambruna si Israel no levanta completamente el bloqueo y no detiene su campaña militar, reanudada en marzo.

El debate se produjo después de que la semana pasada el Consejo de Seguridad de la ONU no lograra aprobar una resolución que exigía un alto el fuego en Gaza y pedía a Israel levantar todas las restricciones para la entrega de ayuda. Estados Unidos vetó entonces aquella resolución por no estar vinculada a la liberación de los rehenes, mientras que los otros 14 miembros del Consejo votaron a favor. El texto salió adelante con 149 votos a favor, 12 en contra y 19 abstenciones.

Entre los países que votaron en contra se encuentran Argentina, Fiyi, Hungría, Estados Unidos, Micronesia, Nauru, Palau, Papúa Nueva Guinea, Paraguay, Tonga, Tuvalu e Israel, y entre las 19 abstenciones destacan las de Rumanía, Eslovaquia o Panamá.

En la Asamblea General, que cuenta con 193 miembros, no existen vetos, por lo que la resolución impulsada por España fue aprobada por amplia mayoría. No obstante, a diferencia del Consejo de Seguridad, las resoluciones de la Asamblea no son jurídicamente vinculantes, aunque reflejan el sentir de parte de la comunidad internacional. Tras unas medidas de «bloqueo» de diez semanas que han impedido toda entrada de ayuda a Gaza, Israel ha permitido que Naciones Unidas entreguen asistencia alimentaria de forma limitada y ha respaldado la creación de un nuevo grupo de ayuda estadounidense, que ha abierto varios centros en el centro y sur del territorio palestino para distribuir alimentos.

Sin embargo, el sistema de ayuda impulsado el mes pasado por la Fundación Humanitaria de Gaza se ha visto afectado por tiroteos casi diarios cuando las multitudes se dirigen a los puntos de distribución, mientras que el sistema tradicional gestionado por la ONU ha tenido dificultades para entregar alimentos debido a las restricciones israelíes y al colapso del orden público.

La resolución impulsada por España hizo también referencia a la orden legalmente vinculante emitida el 28 de marzo por el máximo tribunal de la ONU, que exige a Israel abrir más pasos terrestres hacia Gaza para permitir el ingreso de alimentos, agua, combustible y otros suministros. La Corte Internacional de Justicia emitió esa orden en el marco de una demanda presentada por Suráfrica, que acusa a Israel de actos de genocidio en su guerra en Gaza, acusación que Israel rechaza rotundamente.

La resolución enfatiza que Israel, como potencia ocupante, tiene la obligación bajo el Derecho Internacional de garantizar que la ayuda humanitaria llegue a quienes la necesitan. También reitera el compromiso de la Asamblea con una solución de dos Estados al conflicto israelí-palestino, incluyendo la Franja de Gaza como parte de un Estado palestino. La próxima semana, la Asamblea celebrará una reunión de alto nivel para impulsar esta solución, rechazada por el actual Gobierno israelí. La resolución respalda los esfuerzos de mediación de Egipto, Qatar y Estados Unidos para implementar el alto el fuego alcanzado en enero.

Cuando Estados Unidos vetó la resolución anterior sobre Gaza, la embajadora interina, Dorothy Shea, argumentó que habría socavado la seguridad de Israel y los esfuerzos diplomáticos para lograr un alto el fuego «que refleje las realidades sobre el terreno».

Al igual que la resolución fallida del Consejo de Seguridad, el texto aprobado ahora tampoco condena el letal ataque de Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, que desató la guerra, ni exige que el grupo militante se desarme y se retire de Gaza, dos demandas clave de Estados Unidos.

El ataque liderado por Hamás dejó alrededor de 1.200 muertos, en su mayoría civiles, y 251 personas secuestradas. Aproximadamente 55 rehenes siguen en cautiverio. La campaña militar de Israel ha matado a más de 55.000 palestinos, según el Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamás.

Las autoridades de la Franja de Gaza afirman que la mayoría de las víctimas son mujeres y niños, aunque no distinguen entre civiles y combatientes. Israel, por su parte, sostiene que ha eliminado a más de 20.000 militantes, aunque no ha proporcionado pruebas.