Orbán confirma que Trump detendrá la ayuda a Ucrania si recupera la Casa Blanca

Donald Trump ha prometido poner fin a los envíos de ayuda militar a Ucrania si consigue regresar a la Casa Blanca. «No dará ni un céntimo para la guerra, por lo que la guerra terminará, ya que está claro que Ucrania no es capaz de mantenerse a sí misma», confesó el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, en declaraciones a la televisión pública M1. No en vano los republicanos del Congreso que siguen sus instrucciones llevan semanas bloqueando en la Cámara el último paquete de ayuda financiera para Kyiv.

El mandatario ultraconservador aseguró en la noche del domingo que el republicano tiene «un plan bastante detallado» para acabar con la guerra en caso de recuperar el poder tras las elecciones presidenciales del próximo mes de noviembre, en las que parte como favorito sobre Joe Biden, según las encuestas. «Trump dice que si vuelve no propondrá iniciativas como estas», insistió Orbán, declarado admirador del líder republicano y reconocido por su cercanía con el presidente ruso, Vladimir Putin.

El mandatario húngaro elogió la postura del magnate sobre la guerra en Ucrania dos días después de reunirse con él en su mansión de Mar-a-Lago de Florida, y avanzó que el candidato republicano «no quiere financiar la seguridad de Europa en vez de los europeos». Una postura dada a conocer por el propio Trump semanas atrás en un mitin de campaña en Carolina del Sur, en el que reafirmó que no estaba por la labor de defender a los países miembros de la OTAN que incumplan los objetivos de gastos en defensa del 2% de sus respectivos PIB.

El republicano ya había asegurado que sería capaz de convencer al presidente ucraniano Volodimir Zelenski y a Putin para alcanzar «un acuerdo justo para todos». Zelenski, sin embargo, replicó que no puede haber negociaciones con Rusia mientras Putin siga en el poder y que no cederá territorios por la paz. El líder ucraniano llegó a invitar a Trump a visitar el frente con él para ver la situación por sí mismo, pero Trump no dio respuesta.

Orbán pasó por Estados Unidos la pasada semana, pero no fue recibido por Biden. Ha alabado a su principal adversario, especialmente en los últimos meses, y ha reiterado su convicción de que ni la invasión rusa de Ucrania ni la guerra de Israel contra Hamás en Gaza hubiesen estallado con Trump sentado en el Despacho Oval.

Para Orbán, el republicano es un «hombre de paz». El líder húngaro fue de hecho el único jefe de Gobierno de la Unión Europea que expresó públicamente su apoyo a Trump en las elecciones de 2016 y 2020, así como durante los juicios iniciados contra el candidato presidencial el año pasado, que consideró «prácticas comunistas». Trump ha devuelto los elogios a Orbán, que suele estar enfrentado a la instituciones europeas. En palabras del republicano, el húngaro es «el político más duro de Europa».