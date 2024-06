"Lo peor está por llegar": el "Nostradamus viviente" alerta al mundo con una terrorífica profecía

El boticario francés Nostradamus es uno de los videntes más famosos de la historia. Suyas eran las profecías que predijeron sucesos como el ataque terrorista de las Torres Gemelas, la muerte de Isabel II o el ascenso de Adolf Hitler. En un momento geopolítico tan delicado, en el que muchos expertos alertan de la Tercera Guerra Mundial, los interesados en sus predicciones buscan qué puede suceder en nuestro planeta. Pero también aparecen alertas de otros clarividentes, como el "Nostradamus viviente", que ante la situación actual asegura que "lo peor está por llegar".

Athos Salomé, un brasileño de 36 años que dice ser parapsicólogo, suele compartir ideas o supuestas predicciones, de las que algunas parece acertar. Dice haber predicho sucesos como la pandemia de coronavirus, la compra de Twitter por Elon Musk o la muerte de Isabel II, y ahora advierte que un "pequeño accidente" podría desencadenar una escalada de conflictos y crisis humanitarias "aun peor que las que suceden a día de hoy", un desencadenante de la Tercera Guerra Mundial.

"Los conflictos en curso en regiones como el Mar de China Meridional y la acumulación militar a lo largo de las fronteras de Rusia sirven como señales que apuntan hacia una inminente confrontación a mayor escala", explica en declaraciones a FEMAIL, advirtiendo que "los riesgos asociados con la guerra resultan el potencial de malentendidos que podrían conducir a una escalada".

Pero no son los únicos conflictos que menciona, pues también recuerda las pruebas de misiles balísticos intercontinentales de Corea del Norte o la escalada militar en Oriente Medio. Asimismo, destacó la importancia de integrar la Inteligencia Artificial en el aumento para mejorar la eficiencia y precisión.

"Nos acercamos a una era en la que la tecnología desempeña un papel en los conflictos. La IA es cada vez más parte integral de los sistemas de armas que cumplen ambos propósitos defensivos", afirma.

Salomé alerta de que un "ciberataque significativo" tiene la capacidad de "paralizar a las naciones", señalando las vulnerabilidades en las redes eléctricas, las instituciones financieras y las redes de comunicación. "Lo peor está por venir".

No es el primer "vidente viviente" que habla de un conflicto a gran escala a nivel mundial. El gurú conocido como "Nuevo Nostradamus" vaticinó una posible fecha para el conflicto, diciendo que "está más cerca de lo que pensamos". No obstante, la supuesta fecha fue el martes 18 de junio de 2024, es decir, la semana pasada, por lo que no estuvo muy certero. En esa predicción, aseguraba que el 29 de junio también "podría ser el día del juicio final".