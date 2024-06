Problemas para el Estado Islámico en la reivindicación de los atentados que comete en occidente

La mayoría de los atentados que se cometen en occidente, de claro corte yihadista, no son asumidos por el Estado Islámico (Daesh, Isis), pese a que, una vez realizadas las correspondientes investigaciones, se comprueba que los autores eran habituales consumidores de la propaganda en línea de la banda yihadista, habían jurado fidelidad la misma, pero tenían problemas para establecer contacto con los responsables o su agencia Amaq, por las barreras de seguridad Isis establece.

En las instrucciones que distribuye entre sus seguidores, incluye la orden de grabar un mensaje, audio-vídeo antes de cometer un atentado con el fin de publicarlo después a través de la citada agencia.

Para aclarar este asunto, un usuario de las redes de Daesh inserta el siguiente comentario.

“Si desea que su juramento (y el anuncio del atentado) en Amaq, debe comunicarse específicamente con los hermanos de confianza adecuados y no publicarlo en línea para nadie, excepto ellos, o de lo contrario no lo publicarán”. “Si no te abrumas con la paranoia, el problema viene principalmente con hablar demasiado. Los hermanos casuales con los que hablas pueden resultar ser federales, la excepción son los hermanos de plena confianza que son conocidos por otros hermanos, etcétera. Si no puede establecer dicho contacto, publíquelo usted mismo en línea minutos antes del ataque, use ropa diferente en el compromiso, use ropa diferente durante el ataque y no revele la ubicación de su ataque. Y que Allah ayude a los hermanos en tales operaciones”. “Por hermano de confianza me refiero a alguien que es conocido por los propios muyahidines, por lo que puedes confiar en ellos. El punto es que realmente te asegures de quiénes son, porque si son conocidos, es posible que otros hermanos también los conozcan. Si no tienes forma de comprobar quiénes son, no te molestes”. “Y quiero repetir otra vez, no hables demasiado, ni siquiera con otros hermanos en Internet. Las excepciones son los propios muyahidines y los hermanos de confianza conocidos por los muyahidines, en ellos se puede confiar, pero hay que asegurarse de que en realidad sean quienes dicen ser”. Consejos tan primarios como las ideas que inspiran a estos fanáticos, obsesionados por la seguridad tras la constante sucesión de detenciones de miembros y simpatizantes de Isis.

El Estado Islámico es consciente de que muchos de sus simpatizantes son detenidos gracias a la labor de los ciberpatrulladores de las Fuerzas de Seguridad y que muchos de los atentados que cometen no los pueden asumir como propios. Tampoco les preocupa demasiado, porque el objetivo de causar terror entre la población se ha cumplido.