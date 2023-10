Un profesor obliga a los estudiantes judíos a ponerse en un rincón para "sentir lo que los palestinos han estado sintiendo durante décadas"

El campus de la prestigiosa Universidad de Stanfordse ha visto sacudido por un escándalo que ha generado indignación y debate en los círculos académicos y la comunidad estudiantil. Ameer Hasan Loggins, un profesor de la institución, ha sido el centro de la controversia después de una polémica acción en su clase de Educación Civil, Liberal y Global.

En un acto que ha dejado atónitos a muchos, Loggins pidió a los estudiantes judíos e israelíes en su aula que se identificaran. Posteriormente, les ordenó que tomaran sus pertenencias y se pusieran en un rincón, todo con el fin de que pudieran "sentir lo que los palestinos han estado sintiendo durante décadas". Esta acción, según testigos, se produjo en respuesta a los recientes ataques terroristas de Hamás en el sur de Israel.

Además de esta controvertida solicitud, el instructor menospreció el Holocausto, preguntando a los estudiantes cuántas personas murieron en ese evento histórico. Ante la respuesta de "Seis millones", Loggins afirmó que "los colonizadores mataron a más de 6 millones. Israel es un colonizador".

La noticia de este incidente se dio a conocer a través de múltiples fuentes, generando una ola de críticas y preocupación. Algunos describieron la situación como una vuelta a una mentalidad de la década de 1930, evocando recuerdos dolorosos de la historia.

El rabino Dov Greenberg, quien ha estado en contacto con los estudiantes afectados, reveló que el instructor les explicó que Hamás es una representación legítima del pueblo palestino y que no son un grupo terrorista, sino luchadores por la libertad cuyas acciones son legítimas.

Este no es el primer incidente en el que Ameer Hasan Loggins ha estado involucrado en controversias. En 2017, The New York Times publicó un informe titulado "El despertar de Colin Kaepernick," en el cual se le atribuye a Loggins la exposición del jugador de fútbol a textos radicales a medida que Kaepernick se hacía más prominente en el movimiento Black Lives Matter.