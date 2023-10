Guerra de Israel tras el ataque de Hamás, última hora en directo: bombardeos de hoy y cifra de muertos en Gaza

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha pedido garantías de seguridad a Israel y al movimiento islamista Hamás para distribuir suministros médicos y combustible que tiene en Gaza y que los hospitales puedan seguir funcionando, porque "la situación es insostenible". "Lo cierto, por el momento, es que nada entra ni sale, y que no podemos distribuir lo que tenemos al interior (de Gaza). Vamos hacia una catástrofe, es una situación insostenible", ha declarado el director de la organización humanitaria para Oriente Medio, Fabrizio Carboni, en una videoconferencia con periodistas en Ginebra. "Es difícil evaluar lo que pasa exactamente, con los bombardeos no nos podemos desplazar libremente, no sabemos cuales hospitales están destruidos o no", ha explicado.