Putin reconoce la falta de material y la pérdida de 45 tanques en el marco de la contraofensiva

El presidente ruso Vladimir Putin ha hecho este martes un repaso inusual y exhaustivo del curso de la guerra de Ucrania en una reunión extraordinaria en el Kremlin a la que estaban convocados los principales corresponsales y blogueros militares rusos, punta de lanza de su estrategia propagandística para justificar la invasión. En una intervención trufada de titulares que recogieron en todo momento las cámaras de la agencia estatal de noticias Ria Novosti, un Putin visiblemente relajado aseguró que la contraofensiva ucraniana “hasta ahora no ha tenido éxito” y que las fuerzas de Kyiv han perdido entre “el 25-30% del equipamiento suministrado por Occidente”, sin aportar, eso sí, ningún tipo de pruebas.

El líder ruso reconoció, por otra parte, que a su Ejército, sobre el papel el segundo más potente del mundo, pero ahora ampliamente cuestionado por el fracaso inicial de la invasión y las continuas fricciones entre el Estado Mayor y los mercenarios de Wagner, a los que pretende integrar en las Fuerzas Armadas, le faltan “muchas cosas”. Putin echó en falta equipos y material, principalmente vehículos aéreos no tripulados. Aunque al mismo tiempo, sostuvo que el volumen de producción de armas se ha multiplicado por dos y que la tarea de contrarrestar los recientes ataques con drones, lanzados desde Ucrania contra refinerías y objetivos militares rusos, tiene solución. “El sistema de defensa antiaérea está preparado para vehículos más grandes, pero ya se está trabajando en su adaptación”, explicó.

Putin se comprometió ante los Semyon Pegov, propagandista militar del canal de Telegram WarGonzo, Andréi Filátov, corresponsal de RT, y compañía a reforzar la divisoria con Ucrania después de las extrañas incursiones transfronterizas en la región de Bélgorod por parte de las milicias ultranacionalistas rusas que operan bajo el paraguas de Kyiv. El presidente ruso dijo haber considerado la idea de crear una “zona sanitaria” en el este de Ucrania para amortiguar los ataques en caso de que estos se sigan dando en las próximas semanas. “En cuanto a los territorios fronterizos, hay un problema, está relacionado principalmente con el deseo [de Ucrania] de desviar nuestras fuerzas y medios hacia este lado. No necesitamos hacer eso, pero por supuesto necesitamos mantener a salvo a nuestros ciudadanos”, trasladó.

Un Putin sonriente y desafiante respondía una a una las preguntas de los corresponsales. Solo torció el gesto cuando reconoció la pérdida de 45 carros de combate en el marco de la contraofensiva ucraniana, que comenzó la semana pasada con la intención de recapturar las cuatro regiones bajo ocupación militar rusa. El balance supera las estimaciones iniciales de Oryx, un equipo de observadores independientes que contabilizó menos de 10 tanques rusos dañados o destruidos. Putin dijo, sin embargo, que algunos pueden ser reparados.

Russia Putin ASSOCIATED PRESS AP

En otro mensaje que pareció tranquilizar a sus invitados, el presidente ruso garantizó que no planeaba imponer la ley marcial en todo el país ni enviar más combatientes a los territorios ocupados de Ucrania. También desestimó la idea de llevar a cabo una nueva movilización como la del pasado otoño, en la que reclutó a unos 300.000 reservistas. “En general, no tiene sentido introducir un régimen especial o la ley marcial en el país, hoy no existe tal necesidad”, insistió Putin, que presumió de haber sumado a sus filas desde enero a 156.000 efectivos.

Sobre la voladura de la presa de Kajovka, que desbordó la semana pasada el caudal del Dniéper, el jefe del Kremlin responsabilizó a Ucrania porque, según su versión, Rusia no tenía ningún interés en que esta se produjera, sobre todo por las consecuencias para las regiones bajo su control, a pesar de que los primeros indicios se hacen eco de que supone un revés para la contraofensiva. Putin anunció, en este sentido, que ayudaría a todos los afectados por una tragedia que inundó varias localidades en la cuenca del río que parte en dos el país.