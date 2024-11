Por qué son tan letales las minas antipersona que EEUU enviará a Ucrania

El presidente Joe Biden ha dado un paso en la escalada bélica al autorizar el suministro de minas terrestres antipersona a Ucrania, una medida que reforzará las defensas de Kiev contra el avance de las tropas rusas, pero que ha generado críticas de los grupos de control de armas. Este tipo de mina terrestre está diseñada para ser utilizada contra personas, no contra vehículos. EEUU solo ha permitido su uso dentro del territorio ucraniano.

Las minas terrestres antipersona suministradas por Estados Unidos son diferentes a las usadas por Rusia en el este de Ucrania, ya que no son "persistentes", es decir, se vuelven inertes después de un período de tiempo predeterminado, generalmente entre cuatro horas y dos semanas. Tienen fusibles eléctricos y requieren energía de baterías para detonar. Una vez que la batería se agota, no detonan, lo que reduce el peligro para los civiles, dijo un funcionario estadounidense citado por el periódico The Washington Post, que añadió que los responsables políticos ucranianos se han comprometido a no desplegar estas minas en zonas densamente pobladas. Sin embargo, los expertos en control de armas sostienen que incluso las minas no persistentes plantean un peligro para la seguridad.

Después de autorizar el uso de los misiles estadounidenses de largo alcance ATACMS sobre territorio ruso, lanzados ayer por primera vez, Ucrania tendrá en breve un nuevo tipo de minas. Este tipo de armamento ha sido prohibido por más de 160 países, que han firmado en el pasado un tratado internacional que vetar su uso. Aducen que estas armas de efecto indiscriminado pueden causar daños a los civiles. Kiev las ha estado pidiendo desde que Rusia invadió el país hace casi tres años; las fuerzas del Kremlin han desplegado minas terrestres antipersonal en abundancia en las líneas del frente, impidiendo el avance de Ucrania en su intento de recuperar su propio territorio.

Estados Unidos ha proporcionado a Ucrania Claymores, un tipo diferente de mina antipersona que se coloca sobre el suelo y es activada por un operador, lo que las hace permisibles según las convenciones sobre prohibición de minas si se usan correctamente. Ucrania es uno de los países más minados del mundo desde la invasión rusa en 2022. Las minas sembradas hasta ahora con conocidas con el nombre engañoso de minas "mariposa" o "pétalo" porque se dispersan como pétalos de flores cuando caen del cielo.

Ucrania es uno de los 164 países firmantes del Tratado de Otawa (1997) pero justifica su petición argumentando que Rusia las lleva usando de forma generalizada desde hace tiempo. La subdirectora de Human Rights Watch, Mary Wareham, ha calificado el movimiento de Biden de “chocante y devastador”.

La embajada de EEUU cierra en Kiev por alerta de ataque importante

La escalada bélica está creciendo. La embajada de Estados Unidos en Kiev ha decidido cerrar temporalmente su sede tras haber recibido información "específica" sobre un posible ataque aéreo "importante" sobre la ciudad este miércoles. "La Embajada de EEUU en Kiev ha recibido información específica sobre un posible ataque aéreo importante el 20 de noviembre. Como medida de precaución, la Embajada estará cerrada", advierte la legación diplomática en un comunicado dirigido a los ciudadanos estadounidenses.

Asegura además que "se han dado instrucciones a los empleados de la Embajada para que se resguarden en el lugar. La Embajada de EEUU recomienda a los ciudadanos estadounidenses que estén preparados para refugiarse de inmediato en caso de que se anuncie una alerta aérea".