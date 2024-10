Quién es António Guterres y por qué es una persona 'non grata' para Israel

En un contexto diplomático tan complejo como el que vive Israel hoy en día, la lista de personas 'non gratas', figuras públicas que usualmente tienen un cargo de poder, se amplía con rapidez. Sin embargo, no basta solo con pronunciarse a favor o en contra de las acciones de un bando o del otro para ser denominado 'persona non grata' en un país. Esta medida diplomática implica que un gobierno declare oficialmente que un individuo ya no es bienvenido, es decir, la designación más severa que se puede aplicar en la diplomacia internacional y suele significar la expulsión o la prohibición de la entrada del individuo al país.

Este es el caso de António Guterres, el actual Secretario General de las Naciones Unidas, un cargo que asumió en 2017. Guterres fue primer ministro de Portugal entre 1995 y 2002, y también encabezó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), donde se involucró en labor humanitaria y gestión de crisis de refugiados a nivel mundial. Su gestión en la ONU ha estado encaminada a la promoción del diálogo internacional, el multilateralismo y la lucha contra el cambio climático.

¿Por qué Guterres es considerado persona 'non grata' en Israel?

A lo largo de la mañana de hoy, el ministro de Exteriores israelí, Israel Katz, anunció que ha decidido declarar persona 'non grata' al Secretario General de la ONU, António Guterres, y así prohibir su entrada al país. ¿La razón? El Gobierno israelí considera que Guterres no condenó adecuadamente la ofensiva iraní que tuvo lugar en la noche de ayer en Tel Aviv y Jerusalén. Además, llamó a un alto al fuego en Líbano sin mencionar los ataques en la capital hebrea.

Ayer, Guterres publicó un mensaje en su red social X, mostrando su preocupación ante la escalada del conflicto en el Líbano y sugiriendo "evitar a toda costa una guerra total en el Líbano", así como "respetar su soberanía e integridad territorial". Esto fue horas antes de que los misiles iraníes tocaran suelo hebreo.

Ante "la ausencia de un mensaje condenatorio hacia Irán", el gobierno de Israel publicó un comunicado expresando que "quien no puede condenar de forma inequívoca el atroz ataque de Irán contra Israel no merece poner un pie en suelo israelí". El mensaje continúa acusando al secretario general de "ser antiisraelí y de prestar apoyo a terroristas, violadores y asesinos". Finalmente, el ministro de Exteriores, Katz, sentenció que el líder de la ONU no denunció "las atrocidades cometidas por Hamás durante el ataque del 7 de octubre", incluidas "las agresiones sexuales perpetradas por sus milicianos".

Otras personas en la lista de personas 'non gratas' de Israel

Esta no es la primera vez que alguien entra a la lista de personas 'non gratas' del Estado de Israel. Varias figuras internacionales a lo largo de los años han sido incluidas por diversas razones políticas o diplomáticas. De hecho, no hace mucho, el ministro de Exteriores de Israel declaró a Ignácio Lula da Silva, presidente de Brasil, persona 'non grata' por comparar la guerra en Gaza con el Holocausto. Katz convocó al embajador brasileño en Israel, Frederico Meyer, en el Museo del Holocausto después de las palabras del presidente.

En esta lista también se incluyen personalidades, representantes de organizaciones internacionales que han criticado las políticas israelíes, diplomáticos y funcionarios de alto perfil que se han expresado en contra de las acciones del Estado de Israel, así como activistas pro-palestino, como por ejemplo, Richard Falk, exrelator especial de la ONU sobre derechos humanos en Palestina, y Günter Grass, escritor y premio Nobel alemán, por su poema crítico sobre Israel, entre otros.