Robert Card, el reservista armado y muy peligroso que ha puesto en jaque a la Policía en EE UU

A la dificultad de encontrar a un sospechoso en una zona rural llena de árboles, se ha unido que Robert R. Card está entrenado para esconderse y no dejar rastro. El presunto atacante de Maine tiene 40 años y hace casi dos décadas que se alistó en la reserva militar, de ahí también su experiencia con armas de fuego. Sus antiguos compañeros del Ejército aseguran que era uno de los mejores de su unidad, «un tirador experto», ha explicado el agente retirado del FBI, Rob D´Amico a la cadena de televisión CNN.

Su destreza con las armas y su capacidad de moverse cual fantasma, sin ser visto, por una zona que conoce como la palma de su mano, ha enturbiado la tranquilidad de una población, que es la primera vez que vive una pesadilla como la de las últimas 72 horas. De la noche a la mañana, la armonía de la localidad Lewiston y sus alrededores despareció cuando más de 300 agentes tomaron sus calles y carreteras en una extenuante Operación Jaula.

Clifford Steeves, que sirvió con Robert Card en la Reserva del Ejército en el 2002, lo describió como «un tipo muy agradable y tranquilo», además de una «persona racional y comprensiva». Aparentemente, aseguran quienes le conocen, es «bastante normal». Quizás por eso en su entorno se preocuparon cuando el pasado 17 de julio el presunto atacante amenazó a sus camaradas mientras prestaba servicio en el centro de entrenamiento de Camp Smith, en Nueva York. Comenzó a decir que oía voces y que quería hacer daño a los militares que estaban con él, fue entonces cuando los oficiales del Tercer Batallón la Reserva del Ejército lo denunciaron por «comportamiento errático».

Card fue trasladado al Hospital Comunitario del Ejército Keller, en la Academia Militar de Estados Unidos para «una evaluación médica», según ha declarado un portavoz de la Guardia Nacional. Anteriormente, también había amenazado con disparar contra una base de la Guardia Nacional de Maine.

Estas situaciones le llevaron a ingresar durante dos semanas en un centro de salud mental el pasado verano, pero su cuñada, Katie O´Neill, aseguró a los medios locales que «esto fue solo un episodio agudo», que Card «no es alguien que haya tenido problemas de salud mental durante toda su vida ni nada de eso».

A pesar de todo, la identificación militar del presunto atacante no había sido cancelada y nunca tuvo problemas para conservar su arma. En este sentido, el congresista demócrata de Maine, Jared Golden, dio marcha atrás en la tarde del jueves en su oposición a prohibir las armas de asalto, porque «ha llegado el momento de que asuma la responsabilidad de este fracaso», confesó en una rueda de prensa, «por lo que ahora pido al Congreso de Estados Unidos que prohíba los fusiles de asalto». El Estado de Maine es uno de los permisivos en los que al porte y adquisición de armas de fuego se refiere. No es necesaria ninguna licencia para portar un arma (ya sea a la vista de todos o escondida), y a la hora de adquirirlas los compradores están exentos de verificación de antecedentes criminales, así como determinar si tienen algún tipo de discapacidad o problema mental. Además, en Maine no se aplica la Red-Flag Law (Ley de Alerta), que permite a las fuerzas del orden requisar un arma a personas que pueden representar un peligro para la sociedad o para ellos mismos.

La realidad es que Card ha recibido varios premios por su trabajo, incluidas las medallas al Logro del Ejército, al Logro del Componente Reserva del Ejército, al Servicio Humanitario, al Servicio de Defensa Nacional y a la Cinta del Servicio del Ejército. Todas gracias a su trabajo como especialista en suministro de petróleo en la Reserva del Ejército, conocimientos que adquirió durante su larga experiencia profesional y los estudios de Tecnología de Ingeniería que cursó en la Universidad de Maine entre el 2001 y 2004, a pesar de que no llegara a graduarse.

Algunos medios locales apuntaban que había sido denunciado por maltrato doméstico, una información que todavía no ha sido confirmada, y que es bueno coger con pinzas porque en las horas previas a un evento tan traumático como este, se escriben y comentan muchos datos poco contrastados. Como que el atacante enseñara tiro. Es cierto que es instructor certificado en armas de fuego, pero nunca ejerció como tal.

Estos dos últimos tiroteos perpetrados por Robert Card han vuelto a poner encima de la mesa el eterno debate sobre el control de las armas de fuego en Estados Unidos. Un país que desde que comenzó el año 2023 ha vivido más 565 tiroteos masivos, según la Gun Violence Archive, entendiendo por «tiroteo masivo» cuando mueren cuatro o más personas excluyendo al tirador.