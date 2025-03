The Atlantic publica el chat completo, con la hora exacta en que los F-18 lanzarían misiles Tomahawk contra los hutíes

La revista estadounidense The Atlantic acaba de publicar lo que, según afirmó, es el texto completo de un grupo de chat compartido por error con un periodista por altos funcionarios de la administración Trump en el que se describían planes de un ataque contra Yemen. Los detalles, incluyendo la hora de los ataques y los tipos de aviones utilizados, se detallaron en capturas de pantalla del chat. La revista anunció su publicación después de que la administración Trump negara reiteradamente que se hubiera incluido información clasificada en el chat.

Los mensajes incluyen el equipamiento militar que Estados Unidos estaba utilizando y los momentos exactos en que se producirían los ataques, así como informes iniciales sobre su eficacia. Ayer, la directora de Seguridad Nacional, Tulsi Gabbard, declaró que ningún material del grupo de chat de Signal era clasificado. Así que, tras considerarlo, el editor jefe de la revista, Jeffrey Goldberg, decidió publicarlo.

La controversia estalló este lunes cuando Jeffrey Goldberg, editor jefe de The Atlantic, fue agregado por error a un grupo de Signal donde altos funcionarios discutían el ataque. El grupo, denominado "pequeño grupo de la PC hutí", incluía al secretario de Defensa Pete Hegseth, el asesor de Seguridad Nacional Michael Waltz, la directora de Inteligencia Nacional Tulsi Gabbard y el director de la CIA, John Ratcliffe.

Los mensajes revelan la cronología exacta del ataque, incluyendo la hora de despegue de los F-18 y el momento en que se lanzarían los misiles Tomahawk. Según los expertos, la filtración de estos detalles operacionales pudo haber comprometido la seguridad de las tropas estadounidenses si la información hubiese caído en manos enemigas.

Tras la publicación del artículo, Hegseth negó haber compartido "planes de guerra" en mensajes de texto y se negó a dar más explicaciones. En una audiencia del Senado, Gabbard y Ratcliffe insistieron en que la información compartida no era clasificada. El propio Trump también minimizó el incidente, afirmando que "no era información clasificada".

Sin embargo, el hecho de que se discutiera en un canal no seguro provocó serias críticas por parte de expertos en seguridad. Según fuentes militares, Goldberg recibió información sobre el ataque con dos horas de antelación, un lapso que podría haber permitido a los hutíes prepararse y aumentar el riesgo para las tropas estadounidenses.

Ante el escándalo, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, insistió en que los mensajes no contenían información clasificada, pero que eran deliberaciones privadas que no debían haberse divulgado. A pesar de esta afirmación, la administración se opuso firmemente a que The Atlantic publicara la conversación completa.

En un intento de control de daños, la CIA solicitó que se omitiera el nombre del jefe de gabinete de Ratcliffe, argumentando que los agentes de inteligencia no deben ser identificados públicamente. Ratcliffe defendió su decisión de compartir el nombre en el chat, afirmando que era "totalmente apropiado".

El incidente pone en evidencia una preocupante falta de protocolos de seguridad dentro de la administración Trump. La discusión de operaciones militares en una aplicación como Signal, sin medidas de protección adecuadas, representa un riesgo significativo para la seguridad nacional.

El uso de plataformas no seguras para coordinar ataques militares podría violar normativas de seguridad y comprometer futuras misiones. Además, la falta de transparencia en las explicaciones ofrecidas por los funcionarios alimenta las dudas sobre la gestión de información sensible en el gobierno de Trump.

El asesor de seguridad nacional asume su responsabilidad

El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Mike Waltz, ha afirmado que asume la "plena responsabilidad" de la creación del chat. "Asumo plena responsabilidad. Yo creé el grupo. Es vergonzoso. Vamos a llegar al fondo del asunto", ha declarado Waltz en un programa de televisión de la cadena Fox News en las que han sido sus primeras declaraciones públicas desde que en la víspera se hiciera pública la noticia.

Al ser preguntado sobre si un miembro de su personal fue el responsable de agregar al editor jefe Goldberg, Waltz ha aseverado que su trabajo es asegurarse "de que todo esté coordinado". Por otro lado, ha sugerido que el periodista podría haber aparecido "deliberadamente" en el grupo que incluía a altos cargos de la Administración de Donald Trump, si bien no ha presentado pruebas al respecto: "Ahora, estamos tratando de determinar si lo hizo deliberadamente o si ocurrió por algún otro motivo técnico".