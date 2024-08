Robert F. Kennedy Jr. podría retirar este viernes su candidatura a la Casa Blanca para pasar a las filas de Trump

El candidato independiente a la Casa Blanca Robert F. Kennedy Jr. anunciará este viernes en un acto en Arizona el fin de su campaña electoral, según recogen este jueves varios medios estadounidenses, que se hacen eco de las negociaciones entre ambas candidaturas para que Kennedy pase a engrosar las filas del expresidente y candidato republicano Donald Trump. «Hay conversaciones en curso entre el equipo del candidato presidencial republicano Donald Trump y la órbita de Kennedy para que el candidato independiente respalde al expresidente y se presente en el mitin de Trump en el área de Phoenix esa misma noche», trasladó a la CNN una fuente familiarizada con el asunto.

El diario The New York Times también adelantó los presuntos planes de Kennedy para anunciar el fin de su campaña para las elecciones presidenciales del 5 de noviembre, aunque asegura que lo hace por escasez de fondos y porque está perdiendo apoyos entre los votantes tras la incorporación a la carrera presidencial de Kamala Harris. No obstante, el rotativo neoyorquino matiza que «nada es definitivo» y que el todavía aspirante a la presidencia aún puede cambiar de parecer en las próximas horas.

La campaña de Kennedy se limitó a señalar que el candidato independiente «se dirigirá a la nación» desde Phoenix (Arizona) este viernes, sin dar detalles sobre el contenido de ese mensaje. Lo que parece cierto, según recogen varias cabeceras, es que su equipo se ha coordinado con el entorno de Trump para aparecer con él mañana mismo en el mitin.

Según una encuesta del Washington Post/ABC News/Ipsos realizada a principios de este mes, la intención de voto por Kennedy se situaba entonces en el 5%, frente al 47% de la vicepresidenta Kamala Harris, que será la candidata demócrata, y el 44% del republicano Trump.

Hijo del ex fiscal general Robert Kennedy y sobrino del presidente John F. Kennedy, ambos asesinados, Robert Kennedy Jr., de 70 años, anunció en abril de 2023 su candidatura a las primarias demócratas de cara a competir en las presidenciales, en un desafío al presidente Joe Biden, que por entonces se proponía buscar la reelección. Sin embargo, octubre del pasado año, abandonó el partido y se presentó como candidato independiente a la Casa Blanca.

Su retirada pondría punto final a una de las carreras presidenciales más extrañas en la historia de Estados Unidos. El todavía candidato pasó gran parte de su carrera profesional trabajando como abogado medioambiental, pero en los últimos años se hizo conocido por su oposición a las vacunas y por su tendencia a amplificar teorías de la conspiración y campañas de desinformación de extrema derecha. De hecho, muchos miembros de la familia Kennedy rechazaron su candidatura y respaldaron inicialmente la reelección de Biden.

Las fuentes consultadas por CNN ​ dijeron que las discusiones entre los aliados y asesores de Trump y el equipo de Kennedy comenzaron antes de la Convención Nacional Republicana, celebrada en julio. «Me agrada y lo respeto», afirmó este martes el expresidente a la CNN sobre Kennedy, a quien se refirió además como un hombre «inteligente» al que conoce «desde hace mucho tiempo».

Trump indicó en una entrevista en Míchigan, donde viajó como parte de su campaña electoral, que desconocía que Kennedy esté considerando retirar su candidatura a la presidencia pero reiteró que si lo hace él «ciertamente» está abierto a considerar que se incorpore a su Administración, en caso de ganar las elecciones.

El comentario de Trump surgió después de que la compañera de papeleta de Kennedy, Nicole Shanahan, reconociera este martes en un pódcast que la campaña de Kennedy está considerando abandonar la carrera por la Casa Blanca para «unir fuerzas» con Trump, en contra de la candidata de Kamala Harris. Un mensaje que Trump agradeció.